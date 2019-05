" [To be enveloped] by black " de Diego Jimenez Tamame (3/5)

« [To be enveloped] by black » de Diego Jimenez Tamame

Pour ensemble instrumental (Flûte, clarinette, violoncelle, percussions, piano, contrebasse)

Interprété par l’Ensemble Multilatérale

Direction Léo Warynski

Création enregistrée le 11 avril 2019 à la Seine Musicale à Boulogne Billlancourt

Ⅲ. The coming to be, Resonating in the Echo

Dans les années 1960, le plasticien italien Aldo Tambellini installé à New York explore l’idée de noir à travers des installations, des peintures, des vidéos. Plusieurs séries naissent à ce moment-là : Black is, Black zero… Ces oeuvres ont profondément marqué Diego Jimenez Tamame.

La musique qu’il nous propose cette semaine en est un écho sonore. Les instruments graves de l’Ensemble Multilatérale lui ont semblé le mieux correspondre à cette source d’inspiration. Les miniatures sont faites de sons souvent saturés, proches du métal, une musique qui nourrit l’imagination du compositeur depuis plusieurs années.