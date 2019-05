« Noctiluca » de Loïse Bulot (3/5)

« Noctiluca » pièce électroacoustique de Loïse Bulot

Rediffusion de la création enregistrée au GRM à Radio France en octobre 2017

Troisième tableau :

Loïse Bulot vit à Marseille : c’est là qu’elle y avait son studio, son laboratoire ; un atelier-studio à deux faces puisqu’elle est compositrice de studio et artiste visuelle.

Très souvent d’ailleurs, ces deux activités interfèrent, et même quand Loïse Bulot imagine une musique « pure » , très vite les sons trouvent leur correspondance dans l’univers des images.

Parfois aussi, c’est d’une image, d’une photographie que naît l’idée d’une pièce : c’est le cas des Noctiluca ! Allez voir sur la toile quelques photos des Noctiluca scintillans, ces algues aux formes splendides, et vous comprendrez la fascination de Loïse Bulot pour ces formes du vivant qui lui ont déjà suggéré plusieurs oeuvres (Daphnia, Radiolaire…)