" [To be enveloped] by black " de Diego Jimenez Tamame (2/5)

« [To be enveloped] by black » de Diego Jimenez Tamame

Pour ensemble instrumental (Flûte, clarinette, violoncelle, percussions, piano, contrebasse)

Interprété par l’Ensemble Multilatérale

Direction Léo Warynski

Création enregistrée le 11 avril 2019 à la Seine Musicale à Boulogne Billlancourt

Ⅱ. Black energy burns with fire

Diego Jimenez Tamame a été lauréat d’une académie d’été (Université d’altitude) organisée par l’ensemble Multilatérale et les compositeurs Yann Robin et Raphaël Cendo.

Cette académie réunissait 10 jeunes compositeurs de différents pays. Très vite, les qualités de ce jeune compositeur - formé dans son pays en Espagne et actuellement en Master de composition en Autriche auprès de Beat Fürrer - se sont imposées, et une nouvelle collaboration a semblé évidente à tous les acteurs de cette académie . Parmi eux, le chef d’orchestre Léo Warinsky.

La musique de Diego Jimenez Tamame est une musique de gestes. Elle met le focus sur le son, le timbre et les transformations du son. Elle rejoint le travail du plasticien, poète et cinéaste expérimental Aldo Tambellini.