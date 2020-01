" [To be enveloped] by black " de Diego Jimenez Tamame (1/5)

« [To be enveloped] by black » de Diego Jimenez Tamame

Pour ensemble instrumental (Flûte, clarinette, violoncelle, percussions, piano, contrebasse)

Interprété par l’Ensemble Multilatérale

Direction Léo Warynski

Rediffusion de la création enregistrée le 11 avril 2019 à la Seine Musicale à Boulogne Billlancourt

Ⅰ.To black from black

Diego Jimenez Tamame a une petite trentaine d'années. Il est actuellement en master de composition à l’université de musique et des Beaux-Arts de Graz en Autriche. Sa musique a été jouée par plusieurs ensembles, un peu partout en Europe.

Il a une relation privilégiée avec l’ensemble Multilatérale dirigé par Léo Warinski. Ensemble, ils ont collaboré sur cette pièce nouvelle ; cinq déclinaisons du noir dans l’oeuvre d’Aldo Tambellini, un artiste dont Diego Jimenez Tamame se sent très proche. Il se dit très influencé en particulier par ses installations et vidéos des années 1960 : Black is, Black Zero…

Ce sont les instruments graves qui dominent dans l’ensemble instrumental sollicité par le compositeur : flûte basse, clarinette basse, violoncelle, contrebasse, piano et percussion.