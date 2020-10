" Au Magasin de Nouveautés " pour flûte de Jinwook Jung (5/5)

Création Mondiale a cette semaine les couleurs de la flûte basse grâce à Matteo Cesari, qui a commandé au jeune compositeur coréen Jinwook Jung, aujourd’hui actif en France, une pièce à couper le souffle littéralement !

« Au Magasin de Nouveautés » pour flûte de Jinwook Jung

Interprétée par Matteo Cesari, flûte basse

Création enregistrée à Radio France le 05 septembre 2020

5. Migration des poissons luminescents 발광어류의 군집이동

Jinwook Jung termine actuellement ses études de composition auprès de Gérard Pesson au CNSMdP. Il aime beaucoup sa vie à paris. En un an, il y a noué de nombreux contacts avec le milieu musical, et en premier lieu avec les musiciens, car ce jeune compositeur éprouve le besoin pressant d’être en contact permanent avec l’univers des sons, pas seulement via l’imagination ! Il a lui-même longtemps joué du piano et du violon, il a même donné plusieurs concerts, avant de se consacrer à la composition.

Compositeur et interprète ont travaillé main dans la main pour explorer les richesses de la flûte basse. Certains modes de jeu ont été trouvés ensemble ; par exemple cette manière de « secouer » la flûte (shake the flûte) avec la nuque ou le bras, un mode de jeu sur lequel se referme le tableau d’aujourd’hui.

Poème Au Magasin de Nouveautés de Yi Sang (fin) :

위에서내려오고밑에서올라가고위에서내려오고밑에서올라간사람은밑에서올라가지아니한위에서내려오지아니한밑에서올라가지아니한위에서내려오지아니한사람.

La personne descendant du haut, montant du bas, descendant du haut, montant du bas, est celle qui n'a pas monté du bas, n'a pas descendu du haut, n'a pas monté du bas, n'a pas descendu du haut.

저여자의하반은저남자의상반과흡사하다. (나는애련한해후에애련하는나)

La partie inférieure du corps de cette femme-là est semblable à partie surériêure du corps de cet homme-là. (Je suis triste des retrouvailles, J'en suis triste.)

사각이난케-스가걷기시작한다. (소름끼치는일이다)

La caisse rectangulaire commence à marcher. (C'est une chose qui donne la chair de poule.)

라지에-타의근방에서승천하는꾿빠이.

Good bye montant au ciel à côté du radiateur.

바같은우중. 발광어류의군집이동.

Pluie à l'extérieur. Migration des poissons luminescents.