" Au Magasin de Nouveautés " pour flûte de Jinwook Jung (4/5)

Création Mondiale a cette semaine les couleurs de la flûte basse grâce à Matteo Cesari, qui a commandé au jeune compositeur coréen Jinwook Jung, aujourd’hui actif en France, une pièce à couper le souffle littéralement !

« Au Magasin de Nouveautés » pour flûte de Jinwook Jung

Interprétée par Matteo Cesari, flûte basse

Création enregistrée à Radio France le 05 septembre 2020

4. Des Nénuphars artificiels 조화금련

C’est au cours d’un concours de composition en Italie que Jinwook Jung a rencontré le flûtiste Matteo Cesari.

L’idée d’une collaboration a germé dans leur tête, et c’est comme ça qu’est née la suite qui ponctue nos programmes cette semaine. " Au Magasin de Nouveautés " nous plonge dans le Séoul des années 1930. Un grand magasin du type Samaritaine ou Bon Marché se dresse dans le ciel de la capitale. Le poète, très sensible par nature à l’architecture, discipline qu’il a étudiée, visite ce grand magasin et suffoque. Il rejette cette intrusion de l’occident dans la culture de son pays. Ses impressions forment la matière première d’un poème halluciné.

A son tour, le compositeur Jinwook Jung laisse résonner en lui le poème. Le reste, c’est à la flûte basse, cet instrument étrange dont parle si bien Matteo Cesari, de l’exprimer !

Extrait du poème de 이상 Yi Sang ( (1910 –1937) source d'inspiration de cette page de Jinwook Jung "Au Magasin de nouveautés"

도아-의내부의도아-의내부의조롱의내부의카나리야의내부의감살문호의내부의인사.

Le salut de l'intérieur de la lucarne de l'intérieur du canari de l'intérieur de la cage de l'intérieur - de la porte de l'intérieur - de la porte.

식당의문깐에방금도달한자웅과같은붕아가헤여진다.

Devant la porte du restaurant, des amis qui se séparent comme un couple d'oiseaux qui viendrait d'arriver.

검은잉크가넘쳐나는각사탕이삼륜차에적하된다.

Du sucre en morceaux taché d'encre bleu, chargé sur un tricycle.

명함을짓밝는군용장화. 가구를질주하는 조 화 금 련.

Des bottes militaires piétinant un carte de visite. Des nénuphars artificiels courant à toute vitesse dans la rue. .../...