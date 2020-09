" Au Magasin des Nouveautés " pour flûte de Jinwook Jung (2/5)

Création Mondiale a cette semaine les couleurs de la flûte basse grâce à Matteo Cesari, qui a commandé au jeune compositeur coréen Jinwook Jung, aujourd’hui actif en France, une pièce à couper le souffle littéralement !

« Au Magasin des Nouveautés » pour flûte de Jinwook Jung

Interprétée par Matteo Cesari, flûte basse

Création enregistrée à Radio France le 05 septembre 2020

2. La Chaussette castrée 거세된 양말

" Au Magasin des Nouveautés ", c’est le titre d’un poème de Yi Sang, auteur coréen, également architecte, né en 1910 et mort très jeune en 1937. Ce poème en langue coréenne doté d’un titre en français (Yi Sang a séjourné à Paris autrefois), le poète l’a conçu au moment de la construction à Séoul d’un grand magasin de type occidental.

Par un jeu de métaphores et d’images surréalistes, il exprime la sensation oppressante des visiteurs du grand magasin et en premier lieu sa propre sensation d’étouffement.

Jinwook Jung a fait sienne cette sensation d’oppression. C’est à la flûte basse de Matteo Cesari de suggérer la suffocation, parfois sans inspirer, ni expirer !!!

Suite du poème - en coréen et en français :

"Au magasin des Nouveautés" deYi Sang이상 (1910 –1937)

거세된양말. (그여인의이름은워어즈다)

La chaussette castrée.(Le nom de cette femme était Words)

빈혈면포, 당신의얼굴빛깔도 참새다리같습네다.

Le voile sur l'anémie, la teinte de votre visage est aussi comme des pattes de moineau.

평행사변형대각선방향을추친하는막대한중량.

Un poids énorme pousse dans la diagonale d'un parallélogramme. 마루세이유의봄을해람한코티의향수를맞이한동양의가을.

Accueilli par l'automne oriental, le parfum Coty, qui a navigué depuis le printemps de Marseille.

.../...