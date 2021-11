« Attan’Datte » de Frédéric Durieux (5/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine les cinq tableaux de Attan'Datte, une page de Frédéric Durieux imaginée pour la chanteuse de Nô Ryoko Aoki et le quatuor Tana, une façon de faire dialoguer deux cultures.

_« Attan’Datte »_de Frédéric Durieux pour voix Nô et quatuor à cordes

Ryoko Aoki (chanteuse de théâtre Nô)

Quatuor Tana : Antoine Maisonhaute (violon), Ivan Lebrun (violon), Julie Michael (alto), Jeanne Maisonhaute (violoncelle)

Enregistré le 13 octobre 2921 à la Seine Musicale - Boulogne

Attan' Datte est la mise en musique du poème de Ayukawa Nobuo : une Histoire de Paradis, éditions Labarque (1953). Merci à Véronique Brindeau (INALCO) pour ses lumières sur l'auteur de ce poème et la tradition du théâtre Nô

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Tableau 5 :

Frédéric Durieux a abordé le genre du quatuor à cordes relativement tard. Attan' Datte est son troisième quatuor, il a été composé en même temps quasiment que le deuxième Diario Ellittico, également joué par le quatuor Tana. Il y a quelques liens entre ces deux pièces. C'est le riche héritage du quatuor à cordes qui a inhibé le compositeur pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il a réussi à se libérer des modèles !

Aujourd'hui vendredi, dernière strophe du poème de Ayukawa Nobuo : le moment où "les deux fillettes (ou anges), effrayées par un bonheur invisible; avaient rapproché les ombres de leurs ailes".

Une histoire de paradis

Strophe 5

On dit que là-bas

Vivait un homme nommé Dieu tu sais

Et que se passa-t-il ensuite ?

La conversation s’arrêta à jamais

Dans le ciel nocturne et gelé de novembre

Effrayées par un bonheur invisible

Les deux fillettes avaient rapproché les ombres de leurs ailes

Le grondement des rails du dernier train

Pour toujours Circule autour de ce pays lointain

Traduction Karine Marcelle Arneodo