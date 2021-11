« Attan’Datte » de Frédéric Durieux (4/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine les cinq tableaux de Attan'Datte, une page de Frédéric Durieux imaginée pour la chanteuse de Nô Ryoko Aoki et le quatuor Tana, une façon de faire dialoguer deux cultures.

« Attan’Datte » de Frédéric Durieux pour voix Nô et quatuor à cordes

Ryoko Aoki (chanteuse de théâtre Nô)

Quatuor Tana : Antoine Maisonhaute (violon), Ivan Lebrun (violon), Julie Michael (alto), Jeanne Maisonhaute (violoncelle)

Enregistré le 13 octobre 2921 à la Seine Musicale - Boulogne

Attan' Datte est la mise en musique du poème de Ayukawa Nobuo : une Histoire de Paradis, éditions Labarque (1953). Merci à Véronique Brindeau (INALCO) pour ses lumières sur l'auteur de ce poème et la tradition du théâtre Nô

Tableau 4 :

Attan' Datte a les couleurs de la langue japonaise, grâce à la chanteuse de Nô Ryoko Aoki qui incarne le poème crépusculaire de Ayukawa Nobuo : une Histoire de paradis.

Le quatuor à cordes lui aussi prend des couleurs japonaises, et c'est totalement assumé : Frédéric Durieux est très sensible à l'univers de la musique traditionnelle japonaise, il avait à l'esprit les sonorités du shô, l'orgue à bouche japonais, et aussi le biwa et certains instruments à cordes. Le souvenir des musiques traditionnelles du Japon est aussi présent dans l'alternance de moments statiques (un temps étiré) et d'autres moments beaucoup plus pulsés.

Une histoire de paradis

Strophe 4

Minuit dix

Les yeux des aiguilles

Scrutent les ténèbres du cœur

Là-bas devant une soupe refroidie

Une femme qui attend son retour

Et son visage immobile

Là-bas Le bois frustre

D’un lit immobile

Traduction Karine Marcelle Arneodo