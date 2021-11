« Attan’Datte » de Frédéric Durieux (1/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine les cinq tableaux de Attan'Datte, une page de Frédéric Durieux imaginée pour la chanteuse de Nô Ryoko Aoki et le quatuor Tana, une façon de faire dialoguer deux cultures.

« Attan’Datte » de Frédéric Durieux pour voix Nô et quatuor à cordes

Ryoko Aoki (chanteuse de théâtre Nô)

Quatuor Tana : Antoine Maisonhaute (violon), Ivan Lebrun (violon), Julie Michael (alto), Jeanne Maisonhaute (violoncelle)

Enregistré le 13 octobre 2921 à la Seine Musicale - Boulogne

Attan' Datte est la mise en musique du poème de Ayukawa Nobuo : une Histoire de Paradis, éditions Labarque (1953). Merci à Véronique Brindeau (INALCO) pour ses lumières sur l'auteur de ce poème et la tradition du théâtre Nô

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Tableau 1 :

Cette nouvelle page de Frédéric Durieux, Attan'Datte, d'après un poème d'Ayukawa Nobuo, est née à l'initiative de la chanteuse de Nô Ryoko Aoki qui depuis une dizaine d'années collabore avec des compositeurs d'aujourd'hui pour créer une nouvelle forme de répertoire, une sorte de Nô contemporain.

La chanteuse collabore de plus en plus avec des quatuors à cordes. Sa voix grave associée aux sonorités des cordes a beaucoup stimulé l'imagination du compositeur, à qui l'occasion était donnée de jouer sur deux univers sonores : oriental et occidental.

Une histoire de paradis

Strophe 1 :

Dans le ciel nocturne et gelé de novembre

Il était debout la tête engoncée dans les épaules

Sur le quai quasi désert

Une fillette au teint blafard

Parlait à une autre fillette

On dit que quelque part

Il y avait un lieu nommé paradis tu sais

Que là-bas il y avait un lieu éblouissant de lumière tu sais

Traduction Karine Marcelle Arneodo