« On air » de Basile Chassaing (4/5)

Basile Chassaing est le compositeur de la semaine dans Création Mondiale. Pour les musiciens de l'Ensemble 2e2m, il a imaginé une musique pour quintette de cuivres spatialisé et électroniques "On air"

« On air » de Basile Chassaing pour quintette de cuivres et électroniques

Ensemble 2e2m

Direction : Florent Didier

Création enregistrée le 28 novembre à Radio France

Fragment 4

Le point de bascule entre le souffle, projeté dans le corps des instruments, et la note : c'est ce qui intéresse en premier lieu Basile Chassaing dans On air.

Les fragments 4 et 5 sont ceux où l'exploration du souffle est la plus présente. Dans la miniature d'aujourd'hui, le compositeur a imaginé nos oreilles directement dans le pavillon des instruments. On perçoit le souffle de chaque musicien.

Ce qui a toujours attiré e ému même Basile Chassaing dans les instruments à vent, c'est la connexion de l'auditeur au souffle vital du musicien !