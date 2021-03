« On air » de Basile Chassaing (1/5)

Basile Chassaing est le compositeur de la semaine dans Création Mondiale. Pour les musiciens de l'Ensemble 2e2m, il a imaginé une musique pour quintette de cuivres spatialisé et électroniques "On air"

« On air » de Basile Chassaing pour quintette de cuivres et électroniques

Ensemble 2e2m

Direction : Florent Didier

Création enregistrée le 28 novembre à Radio France

Fragment 1

On Air est une formule qu'on connaît bien dans le jargon radiophonique. On peut la traduire par " A l'antenne" ou " Emission en cours". Le jeu de mots a amusé notre jeune compositeur...

En réalité, On air résonne de différentes façons dans la tête de Basile chassaing, lui-même trompettiste. Il se souvient par exemple d'une formule de l'un de ses professeurs d'instrument, qui lui recommandait de "jouer sur l'air", une expression longtemps restée mystérieuse pour lui, mais qui indique que les sons s'accrochent sur un fil, et qu'il faut rechercher cette fragilité du fil, du souffle. Or dans l'esprit de chacun, la trompette c'est tout sauf la fragilité du son...

Dans "On air", Basile Chassaing se souvient de cette fragilité, la met en contact avec une forme de virtuosité aussi. Il cherche le point de bascule entre le souffle projeté dans l'instrument et la note.