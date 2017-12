" A-toms " pour ensemble instrumental de Daniel Figols Cuevas (Rediffusion 4/5)

« A-toms » pour ensemble instrumental de Daniel Figols Cuevas Interprété par l’Ensemble Diagonal Direction Rut Schereiner Rediffusion de la création enregistrée le 7 juin 2016 à Radio France

Quatrième mouvement :M comme Magnesium

Daniel Figols Cuevas a le goût des voyages et des langues. Il a étudié en France, en Allemagne, et aujourd’hui à Londres où il prépare un doctorat de compositions supervisé par deux compositeurs : George Benjamin et Silvina Milstein.

Daniel Figols Cuevas est violoncelliste ; écrire pour les cordes lui est familier.

Dans Magnesium, les cordes (violon et contrebasse) jouent sur un registre bien précis. Ici, les instruments sont accordés de façon particulière.

Daniel Figols Cuevas a recours à ce qu’on appelle la "scordatura" qui lui permet de jouer sur les harmoniques et de créer une sorte de nuage, de halo sonore.