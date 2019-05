" A pas glissés " pour ensemble instrumental de Jean Pierre Drouet (5/5)

« A pas glissés » pour ensemble instrumental de Jean Pierre Drouet

Interprété par Célia Perrard, harpe, Raphaël Simon percussions, Amélie Stillitano piano, et Pascal Contet accordéon

Rediffusion de la création enregistrée le 15 mai 2015 à Radio France

Cinquième mouvement :

Jean Pierre Drouet, venu à la musique par tous les fronts en même temps, le classique, la variété, le jazz, la musique contemporaine, le théâtre musical...a vu circuler sur son pupitre des partitions en tout genre !

D'où peut-être la liberté qu'il prend parfois avec ses propres partitions. Celle d'A Pas glissés, il faut le reconnaître, est tout à fait traditionnelle et ne contient aucune bizarrerie, aucune extravagance, sauf peut-être l'idée générale qui la sous-tend ; cette idée de glissade, de terrain glissant, qui n'est vraiment pas sérieuse !

Mais attention, dans le 5ème et dernier tableau de la suite, on ne glisse plus, même pas l'accordéon de Pascal Contet : on danse même !