" A pas glissés " pour ensemble instrumental de Jean Pierre Drouet (4/5)

« A pas glissés » pour ensemble instrumental de Jean Pierre Drouet

Interprété par Célia Perrard, harpe, Raphaël Simon percussions, Amélie Stillitano piano, et Pascal Contet accordéon

Rediffusion de la création enregistrée le 15 mai 2015 à Radio France

Quatrième mouvement :

Se retrouver seul devant la feuille blanche pour Jean Pierre Drouet, ça va de temps en temps, mais construire une musique de scène, une improvisation à plusieurs, c'est encore plus stimulant !

Le collectif, c'est justement ce qui est en jeu dans la 4ème pièce de A Pas glissés, la suite de miniatures concoctée parJean Pierre Drouet, et jouée toute cette semaine par l'accordéoniste Pascal Contet, associé à Amélie Stillitano, Raphaël Simon et Célia Perrard (piano, percusssions et harpe).

C'est l'accordéoniste Pascal Contet qui, de ses pas glissés, met à mal ses tentatives de verticalité. Il aimerait pouvoir s'élever, grimper, mais retombe, inlassablement.

La plupart du temps, il est seul dans ses actions, sauf justement dans le 4ème tableau de la suite...