« A pas glissés » de Jean Pierre Drouet (5/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Jean-Pierre Drouet, percussionniste inventif et grande figure de la musique d'aujourd'hui. Pour un quatuor réuni autour de l'accordéoniste Pascal Contet, il a imaginé une suite de miniatures pas très éloignées du théâtre musical et de la danse.

« A pas glissés » de Jean Pierre Drouet pour ensemble instrumental

Célia Perrard, harpe ; Pascal Contet, accordéon

Raphaël Simon, percussions ; Amélie Stillitano, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 15 mai 2015 à Radio France

Cinquième mouvement :

Jean Pierre Drouet, venu à la musique par tous les fronts en même temps, le classique, la variété, le jazz, la musique contemporaine, le théâtre musical...a vu circuler sur son pupitre des partitions en tout genre !

D'où peut-être la liberté qu'il prend parfois avec ses propres partitions. Celle d'A Pas glissés, il faut le reconnaître, est tout à fait traditionnelle et ne contient aucune bizarrerie, aucune extravagance, sauf peut-être l'idée générale qui la sous-tend ; cette idée de glissade, de terrain glissant, qui n'est vraiment pas sérieuse !

Mais attention, dans le 5ème et dernier tableau de la suite, on ne glisse plus, même pas l'accordéon de Pascal Contet : on danse même !