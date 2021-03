« A pas glissés » de Jean Pierre Drouet (2/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Jean-Pierre Drouet, percussionniste inventif et grande figure de la musique d'aujourd'hui. Pour un quatuor réuni autour de l'accordéoniste Pascal Contet, il a imaginé une suite de miniatures pas très éloignées du théâtre musical et de la danse.

« A pas glissés » de Jean Pierre Drouet pour ensemble instrumental

Célia Perrard, harpe ; Pascal Contet, accordéon

Raphaël Simon, percussions ; Amélie Stillitano, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 15 mai 2015 à Radio France

Deuxième mouvement :

L'accordéon trace une ligne de force dans la musique de Jean Pierre Drouet et traverse de nombreuses eouvres. L'instrument a trouvé dans sa musique deux belles incarnations au moins; celle de Pascal Contet et d'Anthony Millet. Pascal Contet est le héros malchanceux de la suite pour 4 instruments de Jean Pierre Drouet. Héros malheureux parce qu'il n'en finit pas d'avoir des envies de hauteur et n'arrête pas d'être tiré vers le bas. le sol se dérobe sous ses pieds. C'est la glissade !

Heureusement, Pascal Contet connaît l'animal et apprécie son humour. Le comique de répétition ne le gêne pas outre mesure. Dans le 2ème tabelau de A pas Glissés, notre héros malchanceux se retrouve dans un scénario assez semblable au premier.