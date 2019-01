" A chaque fois qu'une étoile explose " de Christine Groult (1/5)

« A chaque fois qu’une étoile explose » de Christine Groult

(Cinq pièces électroacoustiques)

En collaboration avec l’INA GRM - Groupe de Recherches Musicales

Création enregistrée en décembre 2018

Premier tableau :

Les outils du studio sont au coeur du travail de composition de Christine Groult depuis plus de quarante ans, mais pas seulement les ordinateurs, les micros et les haut-parleurs. La qualité expressive des sons, leur aura poétique, comptent aussi énormément.

Dans sa toute nouvelle composition, Christine Groult a d’abord songé à la force évocatrice des arbres. Les arbres, on le sait, ont deux systèmes de sève ; une sève qui vient des racines, une autre qui vient du soleil.

Le soleil est l’étoile qui intéresse la compositrice cette semaine. Des arbres de notre planète terre on glisse donc dans la galaxie, et là, attention ; c’est l’explosion et les nuages de matières !