"A capella" pour violoncelle de Alireza Farhang (3/5)

Notre miniature Création Mondiale "A capella" réunit cette semaine la violoncelliste Marie Ythier et le compositeur Alireza Farhang. Les couleurs et matières de cette pièce en cinq moments ont été choisies par les deux protagonistes : un vrai quatre mains !

« A capella » pour violoncelle de Alireza Farhang

Interprétée par Marie Ythier

Création enregistrée le 17 mai 2017 à Radio France

Troisième Tableau :

Alireza Farhang a engagé il y a cinq ans un authentique compagnonnage avec la violoncelliste Marie Ythier. A Capella signe leur deuxième collaboration après Zamyad, pour violoncelle et électronique.

A Capella met cette fois à nu le violoncelle et en lumière la chair, le grain du son de l’instrument. La matière sonore de A Capella a été définie conjointement par le compositeur et l’interprète, et si Marie Ythier est la dédicataire et créatrice de cette page nouvelle, elle l’inscrit déjà dans un répertoire à partager avec d’autres interprètes.