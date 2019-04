" A capella " pour violoncelle de Alireza Farhang (3/5)

« A capella » pour violoncelle de Alireza Farhang

Interprétée par Marie Ythier

Rediffusion de la création enregistrée le 17 mai 2017 à Radio France

Troisième Tableau :

Alireza Farhang a engagé il y a deux ans un authentique compagnonnage avec la violoncelliste Marie Ythier. A Capella signe leur deuxième collaboration après Zamyad, pour violoncelle et électronique.

A Capella met cette fois à nu le violoncelle et en lumière la chair, le grain du son de l’instrument. La matière sonore de A Capella a été définie conjointement par le compositeur et l’interprète, et si Marie Ythier est la dédicataire et créatrice de cette page nouvelle, elle l’inscrit déjà dans un répertoire à partager avec d’autres interprètes.