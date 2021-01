"A Book of Depths" de Valerio Sannicandro (5/5)

Valerio Sannicandro est le compositeur de la semaine dans Création Mondiale. Pour les musiciens de l'Ensemble l'Instant Donné, il a imaginé cinq instantanés sonores de l'océan : "A Book of Depths", un Livre des Profondeurs.

« A Book of Depths » de Valerio Sannicandro

Pour ensemble instrumental avec l’Ensemble l’Instant Donné

Elsa Balas — alto, Nicolas Carpentier — violoncelle, Caroline Cren — piano, Maxime Echardour — percussion, Saori Furukawa — violon, Esther Davoust — harpe, Mayu Sato — flûte, Nicolas Fargeix — clarinette, Hélène Mourot — hautbois

Création enregistrée le 20 octobre 2020 à la Seine Musicale à Boulogne

Prise de son : Christophe Michou, avec Lucas Derode. Direction artistique : Elsa Biston.

Cinquième Tableau : Hadopélagique

Dans cette miniature imaginée pour deux instruments, la harpe et la percussion, Valerio Sannicandro demande à la harpiste de jouer des sons infernaux - métalliques et percussifs - et au percussionniste de faire des sons frottés sur la grosse caisse avec un Reibestock, associés à un jeu sur les plaques métalliques.

Ce dernier tableau a le mystère poétique des profondeurs ultimes de l'océan, la couche la plus profonde... hantée par Hadès, le Dieu de l'Enfer.