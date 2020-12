"A Book of Depths" de Valerio Sannicandro (1/5)

Valerio Sannicandro est le compositeur de la semaine dans Création Mondiale. Pour les musiciens de l'Ensemble l'Instant Donné, il a imaginé cinq instantanés sonores de l'océan : "A Book of Depths", un Livre des Profondeurs.

« A Book of Depths » de Valerio Sannicandro

Pour ensemble instrumental

Avec l’ Ensemble l’Instant Donné :

Elsa Balas — alto, Nicolas Carpentier — violoncelle, Caroline Cren — piano, Maxime Echardour — percussion, Saori Furukawa — violon, Esther Davoust — harpe, Mayu Sato — flûte, Nicolas Fargeix — clarinette, Hélène Mourot — hautbois

Création enregistrée le 20 octobre 2020 à la Seine Musicale à Boulogne

Prise de son : Christophe Michou, avec Lucas Derode. Direction artistique : Elsa Biston.

Premier Tableau : Epipélagique

L'eau, la mer, apparaissent souvent dans la musique de Valerio Sannicandro. « A Book of Depths» a ses sources dans la lecture du livre de Massimo Cacciari " l'Arcipelago ", dans lequel il a été sensible aux cinq noms donnés à la mer par les Grecs dans l'antiquité. Une pièce antérieure « Mare Logos » se faisait déjà l'écho de cet ouvrage.

Les cinq noms des Grecs correspondent aux cinq couches qui constituent les fonds marins, du plus superficiel au plus profond.

Chaque jour, nous explorons une couche de la mer ; aujourd'hui, la couche la plus superficielle, remplie de vie - faune et flore -, et où la lumière est suffisante pour permettre la photosynthèse.