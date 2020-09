" 5 Décantations " de Eve Risser (5/5)

La compositrice de la semaine dans création Mondiale est la pianiste Eve Risser. Pour le duo de Charlotte Testu et Sarah Givelet," Du Vent dans les cordes", elle a imaginé en 2019 une musique à mi-chemin entre jazz et théâtre musical : Cinq Décantations.

« 5 Décantations » de Eve Risser

Pour violoncelliste et sa voix, contrebasse et sa voix, guitare Barbie et Magnéto K7

Interprété par le duo « Du Vent dans les cordes »

avec Sarah Givelet, violoncelle et Charlotte Testu, contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée le 21 septembre 2019 à Radio France

Décantation 5 : Ballade Métal

Les Décantations d’Eve Risser sont un peu une madeleine de Proust, une façon de renouer avec le passé. Sont remontés à la surface pendant la composition des bouts de la vie et de musique, des univers qui ont nourri son imaginaire de compositrice et d’improvisatrice. Parmi ces univers, celui du Métal. Ce n’est pas sa musique, mais elle l’a explorée lors d’une tournée en tournée en Estonie.

Elle se souvient…

La Ballade Métal d’Eve Risser se conclut d’une drôle de manière, sur un tissage fait de bouts de répétitions jaillies d’un magnéto à cassettes, et sur lesquels les deux musiciennes continuent à jouer ! Forme de mise en abîme...