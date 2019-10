" 5 Décantations " de Eve Risser (4/5)

« 5 Décantations » de Eve Risser

Pour violoncelliste et sa voix, contrebasse et sa voix, guitare Barbie et Magnéto K7

Interprété par le duo « Du Vent dans les cordes »

avec Sarah Givelet, violoncelle et Charlotte Testu, contrebasse

Création enregistrée le 21 septembre 2019 à Radio France

Décantation 4 : Ta Craie trace des traces de stress

Les Cinq Décantations d’Eve Risser sont destinées à un spectacle jeune public avec le duo Du Vent dans les Cordes. Elles sont malicieuses et joueuses. Elles sollicitent les musiciennes doublement, instrumentalement et vocalement. Sarah Givelet et Charlotte Testu devient slameuses.

C’est le cas dans la miniature d’aujourd’hui, où elles donnent de la voix dans un slam entre jazz, manif et théâtre musical.