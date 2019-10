" 5 Décantations " de Eve Risser (3/5)

« 5 Décantations » de Eve Risser

Pour violoncelliste et sa voix, contrebasse et sa voix, guitare Barbie et Magnéto K7

Interprété par le duo « Du Vent dans les cordes »

avec Sarah Givelet, violoncelle et Charlotte Testu, contrebasse

Création enregistrée le 21 septembre 2019 à Radio France

Décantation 3 : Barbie Création

Le duo Du Vent dans les Cordes de Sarah Givelet et Charlotte Testu est né de l’envie de prolonger l’esprit du théâtre musical tel que le compositeur Jacques Rebotier l’explore.

Du coup, ces deux musiciennes performeuses sont ouvertes à toutes les transgressions, y compris le fait de jouer d’instruments nouveaux pour elles. Dans cette troisième Décantation, Charlotte Testu troque sa contrebasse contre une guitare Barbie, l’un des instruments-jouets préférés de la facétieuse Eve Risser.

Barbie Création oppose le stéréotype féminin de la guitare / poupée Barbie au lyrisme romantique du violoncelle.