" 5 Décantations " de Eve Risser (2/5)

« 5 Décantations » de Eve Risser

Pour violoncelliste et sa voix, contrebasse et sa voix, guitare Barbie et Magnéto K7

Interprété par le duo « Du Vent dans les cordes »

avec Sarah Givelet, violoncelle et Charlotte Testu, contrebasse

Création enregistrée le 21 septembre 2019 à Radio France

Décantation 2 : Du Vent dans les cordes

Eve Risser cultive l’humour en musique, l’absurde, le loufoque. Elle tient ça de son goût pour la performance.

Dans ses Décantations, elle prend le contrepied de l’idée d’incantation. Elle s’amuse et s’énerve aussi, car c’est un esprit rebelle, que beaucoup de choses mettent en colère. Le texte surréaliste de sa deuxième Décantation nous le montre très clairement. Elle a pensé cette chanson-là comme un slam, avec un souvenir de slogans de manif !