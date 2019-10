" 5 Décantations " de Eve Risser (1/5)

« 5 Décantations » de Eve Risser

Pour violoncelliste et sa voix, contrebasse et sa voix, guitare Barbie et Magnéto K7

Interprété par le duo « Du Vent dans les cordes »

avec Sarah Givelet, violoncelle et Charlotte Testu, contrebasse

Création enregistrée le 21 septembre 2019 à Radio France

Décantation 1 : Des Cordes dans le vent

Ce sont les deux musiciennes Sarah Givelet et Charlotte Testu qui ont demandé à Eve Risser d’imaginer pour elles une pièce dans l’esprit du duo - un esprit joueur, qui associe le jeu instrumental et les mots - dans l’idée d’inscrire cette pièce dans un spectacle jeune public.

Il se trouve qu’Eve Risser aime la performance et l’humour, et qu’elle a dans ses cartons des trésors d’invention ludique. donc elle est allée chercher dans ses cartons...

Première « Incantation" à rebours (" Décantation "), une miniature rêveuse, méditative, pleine de douceur.