« Zvuki Nabokova » de Loïc Guénin pour voix et cinq instruments (diffusion intégrale et portrait)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Loïc Guénin. Avec la complicité d'Arthur H et d'un ensemble instrumental, il explore une nouvelle de jeunesse de Nabokov : Bruits. De cette adaptation est née en juin dernier dans les studio de la Muse en circuit à Alfortville "Zvuki Nabokova"

« Zvuki Nabokova » de Loïc Guénin pour voix et cinq instruments

Arthur H (voix),Ensemble l’Instant Donné, Julien Desprez (guitare électrique), Eric Brochard (guitare basse)

Création enregistrée le 06 mai à La Muse en Circuit Alfortville

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

La création qui nous occupe cette semaine ne ressemble à aucune autre. Elle est signée Loïc Guénin, un compositeur, improvisateur et initiateur de projets, très actif dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux.

Cette page nouvelle sollicite trois musiciennes et musiciens de _l'_Instant Donné, un ensemble avec lequel Loïc Guénin a noué des liens privilégiés. A leurs côtés, deux musiciens "hors pistes", actifs plutôt dans le champ du jazz, des musiques improvisées et de la noise, des musiques de drône... : Eric Brochard et Julien Desprez, et enfin pour la partie vocale Arthur h., artiste encore plus hors-pistes, qui se définit comme chansonnier !

Le titre de cette Création est Zvuki Nabokova : "Les sons de Nabokov", en allusion à la nouvelle Bruits de Nabokov : une histoire de désillusion amoureuse, dans laquelle l'auteur évoque les sons, les bruits qui entourent les personnages de la nouvelle et qui forment comme une caisse de résonance de l'action.

Les sons de cette nouvelle de Nabokov ont donné des idées de couleur instrumentale à Loïc Guénin. Il a découpé le texte de Nabokov en cinq moments, cinq arias, qui dessinent une forme d'opéra de poche.

On est sur le plan de la vocalité entre mélodie française, chanson et cabaret, avec un petit quelque-chose de décalé, de sarcastique, et parfois même grinçant. Les voix multiples d'Arthur H. apportent beaucoup de relief à cette version de Zvuki Nabokova.

La musique est vivante et très contrastée, d’une pièce à l’autre. Le compositeur a laissé pas mal de marge de manœuvre aux interprètes. La partition n’est pas tout à fait traditionnelle. Elle est truffée de symboles et de couleurs !

La création de la suite s'est faite en deux temps, à la Muse en Circuit à Alfortville et à Radio France en mai dernier

Musiques en plus :

A BIRDCAGE PLAYED WITH TOASTING FORKS / prélude à la suite pour Toy Piano de Cage et prélude de la 1ere suite de Couperin superposés (Loïc Guenin, Toy piano, et Bertrand Cuiller Clavecin)

CHEMIN [agadir] (extrait) / pour électroacoustique, fieldrecording (Loïc Guénin) - commande de l’Institut Français d’Agadir-Maroc

Le passage de Arthur h. et Nicolas Repac, album « Amour/Chien fou » label Allpoints

WALDEN [gonesse] / planche graphique n°3, la cité de la Fauconniere pour électroacoustique, clarinette, alto et percussions (Instant Donné). Commande de la fondation Royaumont

Extrait du duo NOORG (Loïc Guénin/Eric Brochard) – session live "A l'Improviste" au Carreau du Temple (session du 12 octobre 2020)

A WEB, A LIMB, A WIRE (extrait) / pour Electroacoustique, claviers analogiques, clarinette, flûte, alto, violoncelle et percussions (ensemble Instant Donné). Enregistré à l'Arsenal, Cité musicale de Metz en 2019. commande de la Cité Musicale de Metz

Les prochains concerts de Loïc Guénin /Le Phare à Lucioles

- 11 sept. I NOORG I Théâtre des Calanques, St Etienne du Grés (13) / Avec Éric Brochard & Loïc Guénin - https://www.noorg.art / https://www.theatredescalanques.com

- 18 sept. I Walden [Chaumont] I Ville de Chaumont (52) / composition de Loïc Guénin avec Eric Brochard (contrebasse, basse élec et patch max), Marine Rodallec (violoncelle), Julien Desprez (guitare élec), Alvise Sinivia (Piano), Loïc Guénin (direction artistique, percussions, objets sonores, claviers analogiques)

- 25 sept.I Solo Loïc Guénin I Théâtre des Calanques, Marseille (13) - https://www.theatredescalanques.com

- 7-10 oct I NOORG I tournée au Canada, Rimouski & Albertville / Avec Éric Brochard & Loïc Guénin - https://www.noorg.art

- 12-13 nov I Carte Postale sonore I Fondation Camargo, Cassis (13) / composition de Loïc Guénin avec Joël Versavaud (saxophone, Ensemble C Barré)

- 12 nov I Now I Klap - maison pour la danse, Marseille (13) / Chorégraphie et danse : Sébastien Ly; musique : Loïc Guénin - https://www.lezef.org/fr/saison/21-22/repercussions-now-628

- 2 dec I A Web, a Limb, a Wire I LE ZEF - scène nationale de Marseille (13) / composition de Loïc Guénin avec duo NOORG (Loïc Guénin + Éric Brochard) et l’ensemble C Barré - https://www.lezef.org/fr/saison/21-22/a-web-a-limb-a-wire-634

Loïc sera en résidence à :

· Fondation Camargo / Cassis

· Snape maltings / Aldeburgh, Eng

· Les Moulins de Paillard, Centre d’Arts, Poncé sur le Loir

+ en ce moment, écriture pour deux nouvelles commandes :

· Quatuor à cordes, commande du quatuor Béla / Première (création) Avril 22

· Walden [philharmonie] / commande de l’ensemble Intercontemporain et de la Philharmonie de Paris / Création Juin 22