"Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone" de Aurélien Dumont (diffusion intégrale et portrait)

Une bouffée de Rock progressif cette semaine dans Création Mondiale avec une suite de pièces d'Aurélien Dumont imaginée pour l'Ensemble Linea, et qui rend hommage à Syd Barrett.

«Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone» de Aurélien Dumont

Pour ensemble instrumental et électronique.

Interprété par l’Ensemble Linea, direction Jean Philippe Wurtz

Avec : Noa Mick (saxophone), Pauline Rougier (saxophone), Giani Caserotto (guitare et guitare électrique), Victor Hocquet (percussion), Louis Siracusa (contrebasse) & Marie-Andrée Joerger (accordéon)

Création enregistrée le 03 mars 2020 Salle Colonne à Paris

En écho au Festival Musica 2021

Prise de son : Jean-Louis Deloncle, avec Allison Ascrizzi Direction artistique : Alice Legros

Dédicace : à Jean-Michel Espitallier

C'est à Aurélien Dumont que Création Mondiale emprunte la musique de son générique depuis une saison : une miniature pour flûte et trio à cordes de 2009 baptisée Start the Dance, et qui ouvre l'album monographique Stillness, enregistré par l'Ensemble Linea il y a trois ans. Cette semaine, nous retrouvons la musique d'Aurélien Dumont grâce à une pièce imaginée en 2020 et dédiée à l'auteur d'une biographie sur Syd Barrett, Jean-Michel Espitallier, et qui encore une fois atteste de la confiance qui s'est tissée entre l'ensemble Linea et le compositeur." Zero Syd Barrett and two girls playing saxophone " est une façon pour Aurélien Dumont de renouer avec une musique qui a bercé son adolescence, celle des Pink Floyd, et une personnalité qui l'a toujours beaucoup touché, la figure du guitariste-chanteur Syd Barrett très tôt évincé du groupe, à cause de sa surconsommation de drogues.

Cette suite de 5 miniatures fait se rencontrer deux univers musicaux apparemment antagonistes : celui du rock progressif et celui de la musique contemporaine.L'instrumentation est colorée, originale.La guitare électrique est évidemment au coeur de l'ensemble. Pour cette nouvelle composition, Aurélien a sollicité un musicien-ami : le guitariste Giani Caserotto.Ensemble, ils ont réécouté le premier album des Pink Floyd, le plus étonnant sans doute, le plus déstabilisant aussi pour de jeunes oreilles (celles du compositeur quand il avait 14 ans). Dans la musique de cet album, le duo compositeur-guitariste est allé cherché quelques sons caractéristiques : des Objets trouvés.

Aurélien Dumont s'est saisi de ces objets et les a glissés dans son propre langage.C'est de cette façon qu'est née la musique de " Zero Syd Barrett and two Girls playing Saxophone ".L'humour et l'ironie affleurent sans cesse dans ces pages, sauf peut-être dans la dernière pièce qui suggère la disparition de Syd Barrett (il est mort en 2006).

Aurélien Dumont s'y entend pour jouer avec les timbres des instruments et attirer nos oreilles par quelques trouvailles sonores. Les mélodies sont légères, presque enfantines. Elles se souviennent des humeurs de Syd Barrett.Pêle-mêle ici les sons d'un kazoo, d'une roue de vélo, d'une sonnette de vélo, d'appeaux (colvert et coucou), d'une cymbale jiin, et des bris de verre, auxquels s'ajoutent les rires des deux saxophonistes.Et puis, il y a la voix de Noa Mick, l'une des two girls playing saxophone. On l'entend dire soudainement les deux derniers vers d'une chanson de Syd Barrett...

Référence incontournable :

Biographie de Jean-Michel Espitallier : " Syd Barrett, le Rock et autres trucs "

Editions Le Mot et le Reste (2017)

Livre Syd Barrett J.M.Espitallier, © Le Mot et le Reste

Musiques additionnelles :

- Extraits de l'album " The Piper and the Gates of dawn "

Pink Floyd Warner

- Écoumène (2019), concerto pour piano en joué-dirigé.

Avec François-Frédéric Guy, et l'Orchestre de l’Opéra de Limoges.

Opéra de Limoges, 11 octobre 2019.

( La création parisienne devait avoir lieu le 23 avril avec l’Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs Élysées )

- Qui a peur du loup ? (2019)

Opéra de chambre sous casque, d’après la pièce de Christophe Pellet

Mise en scène de Matthieu Roy

Avec Juliette Allen, soprano et Léna Rondé, actrice-chanteuse

Et l'Ensemble Ars Nova

Direction musicale : Jean- Michaël Lavoie

Réalisation en informatique musicale IRCAM, Sébastien Naves

Ingénierie sonore, Grégoire Leymarie

Enregistrement d’une répétition le 27 juin 2019 à la Maison Maria Casarès

- Black Village (2019)

Théâtre musical, d’après le roman éponyme de Lutz Bassmann alias Antoine Volodine.

Mise en scène de Frédéric Sonntag

Avec Hélène Alexandridis, actrice

Et l'Ensemble L’Instant donné.

- Baïnes (2018)

Par l'Ensemble 2E2M, direction Pierre Roullier

Extrait du disque TIDE

NomadMusic NMM083

- Fiocchi di silenzio (2014)

Par l'Ensemble Linea, direction Jean-Philippe Wurtz

Odradek-records ODRCD324

- Berçeuse et des Poussières

Ensemble Linea, direction Jean-Philippe Wurtz

Extrait de l'album Stillness

Odradek-records ODRCD324

Actualités Aurélien Dumont :

° Reprise de Black Village, théâtre musical d’après le roman éponyme de Lutz Bassmann (Antoine Volodine), par Hélène Alexandridis et l’instant donné au Nouveau Théâtre de Montreuil les 29, 30 novembre et 1er décembre

° Création mondiale d’Amorces-éclipse pour orchestre, le 17 novembre - Institut de France - Cérémonie de remise des prix de l’Académie des Beaux-ArtsOrchestre Colonne, direction Laurent Petitgirard. (Prix de commande de la fondation Cino et Simone Del Duca)

° débat A contrario, organisé par les éditions Artchipel et maison ONA, animé par David Christoffel Aurélien Dumont & Raphaël Cendo le 19 novembre - Salon Musicora.

° Troisième disque monographique : " Tide " chez NomadMusic (Ref NMM083) - Ensemble 2E2M, la soprano Hélène Fauchère, sous la direction de Pierre Roullier (octobre 2020)