"Web-wave" de Clara Maïda (Rediffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Web-wave » de Clara Maïda

Pour violon, alto, harpe, piano préparé et live électronique

Interprétée par l’Ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier

RIM : Carl Faia (Art Zoyd)

Rediffusion de la création enregistrée le 21 septembre 2016

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Clara Maïda a poursuivi un double cursus : la musique et la psychologie !

De ce parcours, elle a gardé une façon de penser la musique qui n'est pas très éloignée du système biologique. La musique de son Alla Breve en est un exemple.

Clara Maïda a pensé chaque fragment de la pièce en relation aux autres : une cohésion "mystérieuse", basée sur l'énergie, et aussi mystérieuse que peut l'être la cohésion biologique.

« Web-wave » a été imaginée pour quatre instruments à cordes et électronique. La partie électronique a été travaillée en amont par la compositrice en étroite collaboration avec deux assistants en informatique musicale des studios Art Zoyd. La partie instrumentale a été confiée à quatre solistes de l'ensemble 2e2m, dirigée par Pierre Roullier.

« Web-wave » n'est pas une pièce isolée dans la production de Clara Maïda. Elle est la pièce centrale, la clef de voûte d'un triptyque baptisé "Web studies".

Au coeur de ce tritpyque l'idée de web, de toile, de réseau, venue lors d'une visite de la compositrice à New York et le spectacle des câbles suspendus du pont de Brooklyn.

Contrairement aux deux autres pièces du triptyque, beaucoup plus calmes dans leur caractère, « Web-wave » est emportée par une forme de frénésie, suggérée par les vagues du titre.



Clara Maïda a composé cette pièce au moment des attentats du 13 novembre 2015, et a dédié sa partition "à toutes les victimes de la violence et de la folie humaine de par le monde".

Le choix des cordes s'est imposé très vite pour « Web-wave » et pour l'ensemble du triptyque, dans la foulée d'une exploration des cordes menée avec les musiciens du quatuor Arditti.

L'amplification et l'électronique sont un instrument complémentaire de la matière sonore et apparaissent très souvent dans la musique de Clara Maïda.

Depuis 2016, depuis "Web Wave", l’eau a coulé sous les ponts…

Clara Maïda s’est lancée dans l’écriture d’un autre cycle d pièces baptisées "Lostery". Pour élaborer ce cycle commandé par le Centre de Création National de Reims Césaré, la compositrice a bénéficié une fois encore d’une résidence dans les studios de Art Zoyd, suivie d’une résidence à l’université technique de Berlin, avant de finaliser ce cycle dans les studios de Césaré. La création publique d’une partie de ce cycle se fera au festival Eclat de Stuttgart.

Comme souvent dans les oeuvres récentes de Clara Maïda, la musique de ce deuxième volet est accompagnée par une installation visuelle.

Clara Maïda travaille en ce moment sur le troisième volet de "Lostery".

A NOTER / Pour en savoir plus sur Clara Maïda, rendez-vous sur francemusique.fr à la page du Portrait Contemporain. Clara Maïda était l’invitée d’Arnaud Merlin le 21 novembre dernier (lien ci-dessous)

A paraître en février 2019 : un livre publié par le CDMC et les éditions MF :

« Compositrices, l’Egalité en actes », avec un article sur la musique de Clara Maïda

MUSIQUE EN PLUS, TOUTES DE CLARA MAIDA :

"Via Rupta"

Ensemble Orchestral Contemporain

Fabian Panisello

Leopold Frey

"Who holds the strings"

Quatuor Arditti

"Shellter / Splitter"

Les Percussions de Strasbourg Nouvel Ensemble Moderne

Lorraine Vaillancourt

"Dass Spinnt"

Quatuor Arditti

"Ipso Lotto"

Clara Maïda