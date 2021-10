« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI (diffusion intégrale et portrait)

Dans nos brèves sonores cette semaine Cinq Poèmes d’Emily Dickinson mis en musique par la compositrice originaire de Shanghaï : Xu Yi. Aux côtés d’Elise Chauvin, soprano, le duo des frères Tosi, Diego et Timothé (violon et violoncelle)

« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI Poèmes d'Emilie Dickinson

Avec Elise Chauvin (soprano), Diego Tosi (violon), Timothé Tosi (violoncelle)

Création enregistrée le 20 septembre 2021 à la Muse en Circuit - Alfortville

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Notre compositrice invitée ce soir est Xu Yi, musicienne chinoise active en France.

Pour nos brèves sonores, elle a composé une suite de cinq mélodies inspirées par l’univers raffiné de la poétesse américaine Emily Dickinson.

En réalité, c’est la musicologue Michèle Tosi qui a suggéré à Xu Yi de se pencher sur la poésie d’Emily Dickinson. En échange de ce bon conseil, la compositrice lui a dédié ce cycle de miniatures pour voix et deux instruments.

Une ode aux inflexions de la langue chinoise

Comme souvent dans la musique de Xu Yi, les inflexions de la langue chinoise sont cachées dans la musique.

Le violon de Diego Tosi et le violoncelle de Timothé Tosi (une histoire de famille cet enregistrement…) "parlent" chinois, au même titre que la soprano Elise Chauvin, dont l’essentiel du texte chanté est quand même le texte anglais d’Emily Dickinson, en dialogue parfois avec quelques mots en chinois.

Pourquoi ces apparitions du chinois ? Pour que la compositrice et la poétesse se retrouvent, dialoguent.

Emily Dickinson a écrit ses poèmes dans la Maison paternelle, retirée du monde.

Xu Yi s’est isolée en montagne, dans les Cévennes, pour composer ses mélodies...

Tout se joue sur un fil dans ces cinq miniatures ! Au moment de l’enregistrement, Elise Chauvin a préféré s’asseoir pour baigner dans le son du violon et du violoncelle, pour que sa voix soit un archet de plus, et s’immisce dans le jeu délicat de Diego et Timothé Tosi !

La chanteuse s’est aussi imprégnée d’extraits de musique traditionnelle du nord de Pékin que lui avait envoyés la compositrice en amont. Elle manipulait aussi des percussions, comme dans certaines musiques traditionnelles chinoises.

Xu Yi est une compositrice à la croisée des chemins entre Asie et Occident ; l’hybridation caractérise sa musique.

Elle est venue à la musique par le Erhu, violon traditionnel chinois, puis elle a voulu composer pour cet instrument autre chose que ce que la tradition proposait.

C’est ainsi que s’est dessiné son parcours de compositrice.

Concerts à venir

1) Echo Nocturne 2021 (création mondiale)

Pour birbine solo

Sera créée par Carol Robinson

Le 16 octobre 2021

À Francfort en Allemagne

2) Saveur 2017-18

Pour percussion solo et danse

Sera joué par Thierry Miroglio et Sophie Jegou

Le 3 novembre 2021

au Luxembourg

3) The Dust of Time 2020 (10’) (création mondiale)

Pour percussion solo

Sera créée par Thierry Miroglio

En février 2022

À Liège en Belgique

4) Saveur 2017-18

Pour percussion solo et danse

Sera joué par Thierry Miroglio et Sophie Jegou

En février 2022

À Angers

5) Qing Yao 2019 (création mondiale)

Pour Zheng solo (avec qing)

Sera créée par Qi Yao

Au printemps 2022

À Shanghai en Chine

