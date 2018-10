« Verbum Supernum Prodiens » de Damijan Močnik pour choristes a cappella (Diff intégrale et portraits)

« Verbum Supernum Prodiens » de Damijan Močnik pour 60 choristes a cappella

Interprété par le Chœur de Radio France

Direction Martina Batič

Création enregistrée à la Seine Musicale le 05 octobre 2018

Diffusion intégrale etdouble portraits : celui du compositeur Damijan Močnik et celui de la chef de chœur Martina Batic.

Martina Batic a un fort intérêt pour la musique de ses contemporains. Elle le montre cette semaine en nous révélant la musique d’un contemporain actif en Slovénie : Damijan Mocnik.

Cette émission se dessine à deux voix : celle de la chef de chœur, aujourd’hui directrice musicale du Chœur de Radio France, et celle du compositeur.

C’est en dirigeant un choeur dans sa petite ville natale en Slovénie que l’idée de composer lui est venue vers 15 -16 ans. Le répertoire de la musique d’église ne comblait pas toutes ses attentes. Il trouvait que certains textes n’étaient pas bien mis en musique, et s’est donc mis à composer. Il arrivait aux répétitions avec ses compositions et essayait avec le chœur. Si les chanteurs étaient réservés sur la musique, il retournait chez lui, et refaisait, jusqu’à ce que les chanteurs soient satisfaits. C’est comme cela que Damijan Mocnik est devenu compositeur !

Martina Batic et Damijan Mocnik se connaissent depuis plus de 20 ans. Le compositeur a été un grand soutien pour Martina Batic dès lors où elle s’est intéressée à la musique chorale et à la direction de chœur. La chef de chœur a dirigé de nombreuses fois la musique de ce compositeur, et l’a également enregistrée. L’été dernier, au festival de Radio France et Montpellier, le Chœur de Radio France et Martina Batic ont créé Peregrinatio, une nouvelle œuvre de Damijan Mocnik.

Les cinq pièces chorales de Damijian Mocnik regroupées sous le titre de Verbum Supernum Prodiens (Le Verbe est descendu du Ciel) ont été un vrai défi pour les chanteurs, d’abord parce qu’elles évoluent d’un caractère chambriste (chœur de femmes, puis chœur d’hommes) à un caractère plus dense dans les trois dernières pièces (choeur mixte et double chœur). Ensuite, parce qu’elles ont recours à quatre langues, le slovène dans Les Béatitudes (pièce n°1), l’anglais dans la deuxième : The Prayer (La Prière), le latin dans les troisième et quatrième tableaux, et l’espagnol dans la pièce finale Caminante.

Ces pages sont toutes d’inspiration religieuse. Elles ont pour point de départ la Bible, les Evangiles ou les écrits de Saint-Thomas d’Aquin. Toutes, sauf la dernière qui se souvient du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Les musiciens et musiciennes du Choeur de Radio France ont pris visiblement beaucoup de plaisir à chanter ces pièces du compositeur slovène. C’est une musique idiomatique pour la voix. Damijan Mocnik est persuadé que composer pour la voix est quelque chose de bien spécifique. Il faut, dit-il, bien connaître les voix, et ne pas mettre les chanteurs dans l’inconfort. Martina Batic lui donne raison d’ailleurs !

Programmation musicale en plus (Pièces de Damijan Mocnik)

Jerusalem

St. Stanislav Girls’ Choir Slovenia, direction Helena Fojkar Zupancic

Piano : Primoz Bratina

Label Alpha

Et Lux Perpetua

Saint Jacobs Kammarchör - Gary Graden

Label Carus

Adventus Domini nostri Jesu Christi

Slovenian Chamber Choir

Direction Marko Vatovec

Percussions : Matevz Bajde, Darko Gorenc, Franci Krevh

Label ASCD

Oratorio de la Noël

Orchestre et Chœur de la Philharmonie Slovène

Direction Borut Smrekar et Martina Batic

Label Sazas

Verbum Supernum Probiens

Andrej Vavken Women’s Church Choir, Ave Chamber Choir,

Chorus N’omen, World Youth Choir ‘99

Label Carus