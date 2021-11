Dans Création Mondiale cette semaine "Vase de Spagyrie", une pièce acousmatique de Julia Hanadi Al Abed, composée dans les studios du GRM : un vrai travail d’alchimie sonore.

« Vase de spagyrie », pièce acousmatique de Julia Hanadi Al Abed

En collaboration avec le GRM, décembre 2020

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Création Mondiale a déroulé cette semaine un nouveau puzzle aux couleurs acousmatiques : du cinéma pour les oreilles, imaginé par Julian Hanadi Al Abed, musicienne éprise de son et de nature, et que la sensibilité a menée vers ce qu’on appelle la musique concrète.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Julia Hanadi Al Abed : Conteuse d'Histoires naturelles ...

Ce qu’elle aime faire par-dessus tout, c’est raconter des histoires avec les sons qu’elle enregistre ici ou là, et qu’elle retravaille avec les outils du studio. Pour cette émission, elle a laissé son imagination s’emparer de l’idée d’alchimie, et plus précisément de spagyrie, forme d’alchimie végétale qu’on peut résumer comme étant l’art de séparer et de combiner les principaux constituants des corps.

Première étape ; recueillir des sons en les enregistrant.

Deuxième étape, les combiner avec d’autres sons

L’une des matières sonores de Vase de spagyrie est un ensemble de sons captés avec un micro spécial, le géophone, au-dessus des cuves d’une distillerie dans le Tarn. Ce n’est évidemment pas la seule source sonore à surgir dans ce vase de spagyrie.

Pêle-mêle, des cris d’animaux, des sons de nature (vent, feu, pluie d’été, orage…), des cris d’enfants dans une cour d’école, des voix dans un puits (saisis avec l’hydrophone) et même des sons de synthétiseur, car en décembre 2020 Julia Hanadi Al Abed a pu bénéficier d’une micro résidence au GRM pour réaliser cette suite acousmatique, et elle n’a pas résisté à l’appel du ARP, célèbre synthétiseur manipulé par une figure des musiques expérimentales : Eliane Radigue.

Et compositrice de l'instinct

Julia Hanadi procède à l’instinct. C’est en cheminant, un enregistreur à la main, c’est en improvisant qu’elle est entrée peu à peu dans l’univers de l’écriture acousmatique.

Son parcours a beau être instinctif, elle a bien sûr appris les techniques des musiques acousmatiques dans les Studios de création et de recherche en informatique et musiques expérimentales de Bordeaux. C’est l’oreille en alerte que Julia Hanadi Al Abed aborde de tous types de paysages, l’océan, la forêt, la campagne, la ville…

Parmi les expériences fondatrices, il faut évoquer quelques voyages en Syrie, le pays de ses grands-parents paternels et notamment le souvenir du souk de Damas avec sa mosaïque de métiers et de sons. De ces sons, elle a fait une composition réalisée dans le cadre d’une commande de la Muse en Circuit pour le 10ème concours d’art radiophonique Luc Ferrari : Bilad El Châm. Au cœur de cette pièce, la figure de son grand père qui fut colombophile.

Julia Hanadi Al Abed a été compositrice invitée lors de l’édition 2019 du Festival présences de Radio France.

On peut retrouver sa musique sur l'album du GRM consacré aux lauréats du Concours Banc d’Essai, et sur les plateformes en ligne Soundcloud et bandcamp

Quelques liens...

le Vase de Spagyrie sur le soundcloud de la compositrice

Actualités de Julia Hanadi Al Abed

Résidence exploratoire à Bordeaux - Fonds Cré’Atlantique avec Jean-Paul Thibeau (artiste -méta, commissaire d’expérimentation), Louise Collet (artiste dessinatrice, illustratrice), Julia Hanadi Al Abed (compositrice, musicienne), Lila Neutre (artiste photographe), Sébastien Collet (artiste sculpteur et intermédia). « chuchotements d’hospitalité » - Session de repérages du 31 octobre au 7 novembre 2021 - Dans le cadre du programme « exploration / expérimentation in situ »

Diffusion sur France Culture : "Clara X" de Anna Gigan

Avec la contribution de Julia Hanadi Al Abed

A venir...

Programmation musicale : toutes pièces de Julia Hanadi Al Abed