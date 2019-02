" Un Rêve de F. H. " d'Isabelle Fraisse (Rediffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Un Rêve de F.H. » d’Isabelle Fraisse

Pour trois voix d’hommes a capella, sur des poèmes de François Montmaneix

Interprété par Paul-Antoine Bénos, haute-contre, Kaelig Boché, ténor et Guilhem Worms, baryton-basse.

Chef de chant : Sébastien Joly

Rediffusion de la création enregistrée le 19 octobre 2016 à Radio France

Rediffusion intégrale et portrait de la compositrice

Des poèmes sur l'enfance de François Montmaneix sont à la source des cinq mélodies pour voix d'hommes imaginées par la compositrice Isabelle Fraisse pour la rediffusion de cette émission de 2016, "Un Rêve de F. H".

Ces miniatures, Isabelle Fraisse se devait de les composer, à moins de faire fi d'un rêve qui a pesé lourd dans la naissance de ces mélodies, un rêve de François Hudry, autrefois producteur sur France Musique. Ce rêve est l'impulsion première de cette pièce nouvelle.

Dans ces mélodies qui sont la première oeuvre vocale de la compositrice, Isabelle Fraisse s'est souvenue de la polyphonie de la renaissance, de l'art d'un Clément Janequin par exemple. Elle a eu à coeur de mettre en relief les poèmes choisis, extraits de deux volumes de François Montmaneix. Ces poèmes évoquent l'énergie et la promesse d'avenir de l'enfance, des thèmes chers au coeur de la compositrice.

Quelques citations émaillent la musique de ces mélodies : une référence à la Mélisande de l'opéra de Debussy (deuxième mélodie), et surtout dans la 4ème mélodie une incursion dans la mélodie française avec le chassé-croisé de deux mélodies de Gabriel Fauré.

Pour trouver les voix qui correspondaient le mieux au propos, Isabelle Fraisse s'est tournée vers le chef de chant Sébastien Joly.

Les heureux élus, Paul-Antoine Bénos, Kaelig Boché et Guilhem Worms, se sont retrouvés à Radio France le 19 octobre dernier : trois voix complices, trois couleurs aussi, contreténor, ténor et baryton-basse.

Les 5 Poèmes de François Montmaneix

(Extraits de "Saisons profondes" et "Oeuvres poétiques-tome II")

Fraîcheur

Passage

Manège

Orage, ô mon espoir

Intenses encore plus

Dans cette émission Isabelle Fraisse évoque sa façon de procéder main dans la main avec les interprètes de sa musique, en passant par l'étape de l'enregistrement. C'est lors de l'une de ces phases de travail, qu'elle a découvert les facettes multiples de la voix du baryton Guilhem Worms : la voix de beat-box, la voix électronique, la voix de doudouk, et dans la quatrième mélodie, la plus nostalgique des cinq : une voix de gorge proche des voix diphoniques.Le langage musical d'Isabelle Fraisse s'est construit sur le tard, au contact de l'oeuvre de quelques compositeurs de coeur : Beethoven, Berg, Mahler, Bruckner...

Isabelle Fraisse est venue à la musique en autodidacte, et son chemin reste solitaire (elle édite elle-même ses partitions).

Un grand merci à la photographe Céline Vautey pour la photo de Mr Montmaneix