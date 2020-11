"Typhoon Shelter" de Tomoko Sauvage (diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Typhoon Shelter, c’est le titre de la Création qui nous occupe toute cette semaine. Une pièce acousmatique de la compositrice et artiste sonore d’origine japonaise Tomoko Sauvage, réalisée en collaboration avec le GRM de Radio France.

Typhoon Shelter (Abri anti-Typhon), pièce acousmatique de Tomoko Sauvage - Réalisée avec la complicité du GRM de Radio France en octobre 2020

Typhoon shelter est une musique "humide", dans son titre (abri anti-typhon) et dans ses couleurs, puisqu'elle a été réalisée en studio à partir des waterbowls (bols d'eau) apportés par la musicienne.

, © Tomoko Sauvage

Dans le studio mis à sa disposition au GRM, Tomoko Sauvage disposait d'objets bien à elle, mais elle avait aussi sous la main un ordinateur, cinq très bons haut-parleurs et un magnétophone analogique. Elle qui a l'habitude de jouer des bols d'eau dans des lieux réverbérants -Tokomo Sauvage donne souvent des performances avec son instrumentarium -, elle a dû cette fois composer avec la sécheresse du studio électroacoustique.

Dans les bols d'eau manipulés pour cette composition, la musicienne avait plongé des hydrophones, des micros sous-marins qui ont la capacité de capter la vibration de la céramique. Les bols d'eau de Tomoko Sauvage ne sont pas un instrument tempéré, mais la musicienne peut varier les hauteurs de sons en ajoutant de l'eau. Sa grande spécialité, c'est le jeu sur le larsen hydrophonique !

, © tomoko Sauvage

Pour élaborer sa pièce Typhoon Shelter, Tomoko Sauvage a enregistré de nouveaux sons avec tous les outils dont elle disposait. Elle s'est aussi servie de ses proches archives : un concert confiné du printemps dernier, chez elle, fenêtre grande ouverte, et une performance donnée autrefois à Stockholm.

L'eau est l'élément premier de la musique de Tomoko Sauvage depuis une dizaine d'années. Dans une première vie, elle était pianiste de jazz. D'ailleurs, ses premières expériences musicales sur le piano familial au Japon sont d'une certaine façon reliées à l'eau, car un piano, dans une petite maison japonaise, est gorgé d'eau, et ne sonne pas du tout comme un piano dans une maison occidentale !

Les premiers sons qui ont nourri l'imaginaire de Tomoko Sauvage sont ceux de ce piano un peu étrange et les enregistrements du jazz afro-américains. Voilà pour les premières influences... Ensuite, elle est partie tenter sa chance dans le milieu du jazz à New York, pour ensuite s'installer à Paris. Fascinée par la musique de Alice Coltrane et Terry Riley, elle s'intéresse à la musique indienne.

En France, elle s'initie à l'improvisation (musique hindustani) et assiste en 2006 à la Philharmonie de Paris à une Nuit indienne. Elle découvre avec émerveillement le Jal Tarang - ou jalatharangam d'Inde du Sud (bols d'eau) - et un artiste qu'elle n'oubliera jamais Anayampatti S. Ganesan.

De retour chez elle, elle commence à frapper avec des baguettes sur les bols de sa cuisine, puis elle découvre l'hydrophone... Elle "improvise" une nouvelle espèce d'instrument électro-aquatique. Tout se fait de façon très instinctive.

L'eau a une symbolique très forte qu'elle ne sous-estime pas. Elle est aussi reliée à certaines catastrophes naturelles (allusion dans le titre de la pièce aux typhons ou tsunamis). Mais ce que Tomoko Sauvage avait à l'esprit de façon un peu vague en composant Typhoon Shelter, c'était la vie de certains peuples sur l'eau en Asie et en Inde : une sorte de monde flottant !

, © couverture de livre

Programmation musicale

Typhoon Shelter, pièce acousmatique

Musique Hydromantique, extraits - label Shelter press - bandcamp

https://tomokosauvage\.bandcamp\.com/album/musique\-hydromantique

Anayampatti S. Ganesan Jalatarangam Lecture-Concert Sri Anayampatti S. Ganesan - Jalatarangam Sri Anayampatti G. Venkatasubramaniam - Violin Sri Madrimangalam Swaminathan - Mrdangam Sri Trichy Murali - Ghatam

http://www.svanubhava.com

https://www\.youtube\.com/watch?v=c4\_SYrR7KZE

Fischgeist, extraits - label Tomoko Sauvage and bohemian drips - bandcamp

https://tomokosauvage\.bandcamp\.com/album/fischgeist