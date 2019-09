" Traces XII " pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon (Rediff intégrale et portrait)

Nouveau générique de l'émission :

« Traces XII » pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon

Interprété par Nicolas Tulliez, harpe

Avec la collaboration du GRM et Nicolas Déflache, assistant en informatique musicale.

Rediffusion de la création enregistrée le 12 février 2017 à Radio France

A NOTER : Retrouvez "Traces XII pour harpe et dispositif électronique" de Martin Matalon à réécouter au casque en son 3D sur le siteNovOson Hyperradio

Diffusion intégrale et portrait du compositeur :

Double portrait ce soir dans la forme longue de nos Alla Breve : celui du compositeur Martin Matalon et celui du dédicataire de Traces pour harpe et électronique : le harpiste Nicolas Tulliez !

Lors de l’enregistrement de ce dialogue entre instrument soliste et électronique (Martin Matalon en a déjà conçu 14 dans cet esprit), la harpe de Nicolas Tulliez dialoguait avec ce qui pourrait être son double, une partie d’électronique réalisée par Nicolas Déflache en amont dans les studios du GRM et diffusée en temps réel dans notre studio à Radio France.

Nicolas Tulliez a pris connaissance « le jour J » de la partie d’électronique : il avait déjà beaucoup à faire avec sa propre partie qu’il a apprivoisée en toute innocence de ce qui l’attendait au moment de répéter Traces II créée en février 2017 pour un concert du festival Présences. C'est à l’issue de ce concert justement que l’équipe de la radio a enregistré la version que nous vous offrons cette semaine dans cette émission.

Jouer une nouvelle pièce pour un public, puis enregistrer cette même page pour les auditeurs de France musique : c’est à cette double performance que le harpiste s’est livré ce jour-là. Ses mains ont été mises à l’épreuve d’ailleurs, car s’il y a des moments très doux dans la partie de harpe, il y a aussi des moments où le musicien frappe les cordes ... Performance réussie, et surtout sentiment de la part du musicien et du compositeur d’avoir pris la musique à bras le corps !

Traces est un terme générique qu’on retrouve régulièrement depuis une dizaine d’années dans la musique de Martin Matalon et qui va continuer à l'occuper. Ces pièces font figure à la fois de Journal Intime et de Voyage au cœur du son et des particularités sonores d’un instrument. Il en va de même des Trames, cycle de pièces concertantes ouvert par le compositeur à la fin des années 1990. Le compositeur dispose là de deux laboratoires ouverts en permanence…

Depuis février 2017, l'eau a coulé sous les ponts... et Martin Matalon a enrichi son cycle de Traces de deux nouvelles partitions, l'une pour le piano, l'autre pour la guitare. Il y a eu aussi au festival présences 2019 la création de " Atomization, loop and freeze " pour trois pianos et trois percussions. Martin Matalon a continué par ailleurs de développer son deuxième laboratoire, celui des Trames, ses pièces concertantes, avec une pièce pour clarinette et orchestre ! Martin Matalon ne chôme pas : son imagination semble intarissable. Il aime aussi beaucoup composer pour l'image. Pour l'ensemble 2e2m, il a mis en musique les images de la Princesse aux Huîtres de Ernst Lubitsch. un ciné-concert baptisé Foxtrott Delirium et repris en janvier prochain.

Musiques en plus : extraits de compositions de Martin Matalon

• Traces XI (2014) pour trombone et électronique - tromboniste de l'Ensemble Modern - électronique Grame, RIM Max Bruckert

• Metal sobre metal (trio 2 trompettes et cor) trio Savasa de l'Ensemble Modern

• Traces VII pour soprano et électronique (2008) avec Donatienne Michel-Dansac, soprano - Electronique La Muse en Circuit (RIM Olivier Pasquet)

• Lignes de fuite (orchestre) (2007) - Orchestre de La SWR, direction Pablo Rus Broseta

• Trame IV (concerto de piano et ensemble) - Ensemble Mesostics, direction Jean Geoffroy - piano : Anne de Fornel

• Formas de arena - trio pour flûte, alto et harpe - trio Nobis (Nicolas Tulliez, Clara Novakova, Joel Sultanian)

° Traces IX pour violoncelle et électronique - Alexis Descharmes, Violoncelle solo - RIM CIRM (Tom Mays et Frédérique Voisin)

• Trame XIV - concerto pour clarinette - MusikFabrik - Carl Rosman Clarinette

• Traces XIII - piano et électronique, par Vincent Leterme - piano

Actus de Martin Matalon :

Depuis cet Alla breve enregistré en 2017, Martin Matalon a écrit les pièces suivantes :

• traces XIII (piano) 2017

• Trame XIV (concerto pour clarinette et 15 instruments) 2018

• Intermezzo (4 Accordéons) 2018

• Rugged (orchestre) 2018

• spin (2 pianos + 2 percussions) 2018

• lineas, puntos planos - trio piano, violon & violoncelle 2018

• 3 Interludes (3 Accordéons) 2018

• traces XIV (guitare) 2019

• Atomization, loop & freeze (3 pianos+3 percussions) 2019

Et quelques actualités de Martin Matalon :

• 14 Janvier 2020 - direction avec l’Ensemble 2E2M du ciné concert Foxtrott Delirium/La princesse aux huîtres (film de Ernst Lubitsch)

• Semaine du 16 au 22 Mars - Compositeur invité du festival AMA à Caen - intégrale des traces (16) - création de Wenceslao’s orchestral suite, création de Traces XV pour clarinette basse et Traces XVI pour vibraphone. Autres œuvres jouées pendant le festival : _formas in pulvere (_pour 5 voix de femme, perc.&electronique), caravansérail (12 instruments - œuvre avec circassiens), monedas de hierro, KDM concerto, spin, las siete vidas de un gato (ciné concert avec Un Chien Andalou), Trame I …etc…

• Compositeur invité à la ESMUC (Barcelona) avec plusieurs œuvres programmées Foxtrott Delirium/La princesse aux huîtres ) programme en fabrication…

• Compositeur invité au conservatoire de Châlon avec plusieurs œuvres programmées pendant la saison : Foxtrott Delirium/La princesse aux huîtres, Traces XIII, La Makina, Traces IV, monedas de hierro, Trame I, loop & epilogue…

Retrouvez le harpiste Nicolas Tulliez le 30 octobre prochain àRadio France dans le trio de Debussy pour flûte, alto et harpe.