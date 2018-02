" Tangos Utópicos " pour quatuor de saxophones de Luis Naon (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Tangos Utópicos » pour quatuor de saxophones de Luis Naon

par le Quatuor Yendo :

Antonio García Jorge, Nicolas Arsenijevic, Jonathan Radford et Martin Trillaud

Enregistré le 29 septembre 2015 à Radio France

diffusion intégrale et portrait:

Comme beaucoup de compositeurs argentins installés en France, Luis Naon entretient depuis toujours une relation complexe au tango.Des tangos, il en a composé plusieurs, mais si certains sont assez proches de la forme populaire, la plupart s'en éloignent, voire l'esquivent, la détournent, jouent avec l' idée qu'on se fait du tango.

C'est le cas des Tangos Utopicos qu'il a imaginés pour Alla Breve.

Retour sur image... Les premiers tangos de Luis Naon remontent aux années 1980 (il était déjà en France). Ces pièces nous renvoient à un moment de vie bien particulier que Luis Naon évoque dans ce portrait, comme il évoque la façon dont il a su revisiter l'esprit du tango en le détournant, jusqu'à ces "tangos utopiques" pensées pour le quatuor Yendo.

L'esprit de mosaïque inhérent à la forme des Alla Breve permet à Luis Naon de varier les climats, d'un tango à l'autre, de dessiner des lignes différentes :

Le premier joue sur les Courbes inégales

Le deuxième sur l'affrontement (Montaigus et Capulets)

Le troisième sur l'idée de Perturbations

Le quatrième et le cinquième sont deux Milongas, la première "intérieure" , la deuxième "désespérée"

Par moment, on pourrait presque avoir envie de danser !

Les Tangos Utopicos sont une commande particulière du Quatuor Yendo, qui souhaitait commander à un compositeur d'aujourd'hui des danses qui pourraient venir s'intégrer à un programme de Danses Espagnoles de Granados transcrites pour quatre saxophones. Le programme a fait l'objet de plusieurs concerts et d'un disque par sur le label Gaya. L'album s'appelle UTOPICO !

Dans l'atelier de composition de Luis Naon, beaucoup de partitions…

Celles de György Ligeti sont bien présentes, notamment celles du Hamburg Concerto. Mais aussi celles de Luis Naon, des compositions toutes fraîches, les dernières en date.

Luis Naon les évoque pour nous...

musiques aditionnelles:

Luis Naon, Alto voltango

Ensemble Tango Futur

CD BIS

Luis Naon,Exlex 3

Ensemble Contrechamps

Michael Wandeberg, dir.

enregistrement non commercialisé

G Ligeti, Hamburg concerto n°4 et 3

Ensemble Asko

Reinbert Leeuw, dir.

CD TELDEC

Luis Naon, Pajaro contra el borde de la noche, pour violoncelle, ensemble et électronique par Ingrid Schönlaub et l'Ensemble Cairn - Création Mondiale Présences 2017 - enregistrement non commercialisé

Luis Naon, Ebano y Metal, par le Lemanic Modern Ensemble, dir. Bruno Mantovani - enregistrement non commercialisé

ailleurs sur le web:

site du Quatuor Yendo