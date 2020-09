" T.E.R.R.A " pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Šenk (Diff intégrale et portrait de la compositrice)

La compositrice de la semaine dans cette rediffusion de Création Mondiale est Nina Senk. Pour cette émission, elle a imaginé T.E.R.R.A, cinq miniatures autour des Eléments, jouées et créées par les musiciennes du trio Salzedo.

" T.E.R.R.A " pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Šenk

Interprétée par le Trio Salzedo :

Marine Perez, flûte Pauline Bartissol, violoncelle & Frédérique Cambreling, harpe

Rediffusion de la création enregistrée le 23 mars 2019 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Nina Senk est une compositrice très active. Un coffret sa musique paru sur le label de la radio slovène le prouve. Sa musique a déjà été jouée dans un grand nombre de festivals internationaux, et par plusieurs ensembles de musique contemporaine en France; notamment l'Ensemble Intercontemporain. C'est à cette occasion que Frédérique Cambreling, harpiste de l'EIC, a découvert sa musique. Elle a eu envie de lui commander une pièce pour le trio Salzedo. Cette pièce c'est T.E.R.R.A que nous allons découvrir ce soir dans son intégralité.

Cette pièce terrienne n’est pas que terrienne, puisque derrière les 5 lettres de TERRA se cachent les 5 Eléments classiques : l’Eau, l’Air, le Feu, la Terre et l’Ether. Lorsque Nina Senk a envoyé sa partition aux trois musiciennes, elle n’a pas donné d’indications sur les éléments suggérés par chaque miniature. Les musiciennes ont deviné d’elles-mêmes.

Les timbres de leurs instruments respectifs se mélangent très bien dans la musique de Nina Senk qui a joué sur la fusion des couleurs. Mais comme les trois instruments (flûte, violoncelle et harpe) appartiennent à des familles différentes, il faut trouver des astuces (des modes de jeu) pour que les trois timbres se fondent.



Dans la première partie de l’émission, nous entrons dans le studio de la radio où s’est enregistrée la pièce. C’est le laboratoire ! Les voix de Nina Senk, Frédérique Cambreling, Marine Perez et Pauline Bartissol se mêlent.

Dans la deuxième partie de cette émission, après la diffusion intégrale de T.E.R.R.A, nous sommes dans l’atelier de composition de Nina Senk, quelque part en Slovénie !

Depuis cette création pour les micros et pour la radio, TERRA a vécu un second souffle au concert. Le trio Salzedo l'a rejouée deux fois : au festival des Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand en novembre 2019, et cet été lors de la deuxième Edition des Ateliers de musique de chambre des 20ème et 21ème siècles à Avalon. Les stagiaires de cette académie ont même dû jouer la pièce !

La musique de Nina Senk viendra bientôt jusqu'à nous à la faveur du Festival Présences 2021 de Radio France (février 2021). Armand Ansgter créera sa nouvelle pièce pour clarinette solo. Avant cette création, le 02 octobre au Théâtre Maribor en Slovénie aura lieu la création de son tout premier opéra !

Musiques en plus :

Art II

Reflections

Phases of Water

Caprission

Fluex

Into the Shades

Dreamcatcher

Extraits du Coffret monographique de Nina Senk

Edité par le Label RTV SLO / Klasika 114618

Actualités :

De Nina Šenk :

Le 2 octobre 2020, Première de son premier opéra "Marpurgi" au Maribor National Theatre en Slovénie.

En février prochain, création d'une pièce pour clarinette basse solo de Nina Šenk au festival Présences 21, jouée par Armand Angster. Commande de Radio France.

Du Trio SALZEDO :

Reprise de T.E.R.R.A :

° au Festival « Musiques Démesurée » le 1er novembre 2019 à Clermont Ferrand

° en août dernier lors de la 2ème édition des « Ateliers de musique de chambre XXème et XXIème siècle » à la Tannerie à Avallon.

Leurs prochains concerts :

- 26 septembre: Festival Musica à Strasbourg -15h Eglise réformée du bouclier - Oeuvres de M. Ravel- K. Saariaho- T. Takemitsu- S. Gubaidulina

- 27 septembre- Ecole St Thomas - Chacune de nous donne un mini-récital destiné au public « famille »

10h Pauline Bartissol - 11h Marine - 15h Frédérique Cambreling

- 6 décembre-à l'Atelier à Argenteuil - Saison "Les pincées musicales"- le Trio Salzedo invite Donatienne Michel-Dansac- Oeuvres de M. Ravel-A. Caplet- G. Fauré- R. Wertheim et R. Hanhn

- 26 mars 2020 Caen- Festival de musique contemporaine - Concert autour des oeuvres de Tôn That Tiet - Restitution des oeuvres du CD Label « Nouveaux horizons »