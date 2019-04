" T.E.R.R.A " pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Senk (Diff intégrale et portrait de la compositrice)

« T.E.R.R.A » pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Šenk

Interprété par le Trio Salzedo

Avec Marine Perez, flûte Pauline Bartissol, violoncelle & Frédérique Cambreling, harpe

Création enregistrée le 23 mars 2019 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Nina Senk a 36 ans seulement, mais on peut dire qu’elle n’ a pas perdu son temps. Sa musique a déjà été jouée dans un grand nombre de festivals internationaux.

Le mois de mars 2019 a été particulièrement riche en musique et en créations pour elle : il y a eu d’abord la création d’une pièce d’orchestre d’orchestre à Cottbus en Allemagne. Ensuite, les musiciens de l’EIC ont donné la création française de sa pièce Movimento Fluido III pour 4 instruments à Dijon dans le cadre de la manifestation "Féminin Pluriel", un programme entièrement consacré aux créatrices d’aujourd’hui. Enfin, quatre jours plus tard, Nina Senk venait créer à Radio France avec les musiciennes du trio Salzedo la pièce T.E.R.R.A que nous allons découvrir ce soir dans son intégralité.

Cette pièce terrienne n’est pas que terrienne, puisque derrière les 5 lettres de TERRA se cachent les 5 Eléments classiques : l’Eau, l’Air, le Feu, la Terre et l’Ether. Lorsque Nina Senk a envoyé sa partition aux trois musiciennes, elle n’a pas donné d’indications sur les éléments suggérés par chaque miniature. Les musiciennes ont deviné d’elles-mêmes.

Les timbres de leurs instruments respectifs se mélangent très bien dans la musique de Nina Senk qui a joué sur la fusion des couleurs. Mais comme les trois instruments (flûte, violoncelle et harpe) appartiennent à des familles différentes, il faut trouver des astuces (des modes de jeu) pour que les trois timbres se fondent.

Les musiciennes ont créé T.E.R.R.A dans le silence du studio, devant les micros, mais le trio va reprendre cette pièce au concert pour la faire connaître. La première publique aura lieu le 1er novembre au festival des Musiques Démesurées à Clermont Ferrand.

Dans la première partie de l’émission, nous entrons dans le studio de la radio où s’est enregistrée la pièce. C’est le laboratoire ! Les voix de Nina Senk, Frédérique Cambreling, Marine Perez et Pauline Bartissol se mêlent.

Dans la deuxième partie de cette émission, après la diffusion intégrale de T.E.R.R.A, nous sommes dans l’atelier de composition de NinaSenk, quelque part en Slovénie !

Musiques en plus :

Art II

Reflections

Phases of Water

Caprission

Fluex

Into the Shades

Dreamcatcher

Extraits du Coffret monographique de Nina Senk

Edité par le Label RTV SLO / Klasika 114618