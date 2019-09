" Sympathetic Resonance " pour orchestre de Christian Mason (rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

Nouveau générique de l'émission :

Aurélien Dumont : "Start the Dance"

Interprété par l’ensemble Linea, dirigé par Jean-Philippe Wurtz

Extrait de l’album "Stillness", paru chez Odradek Records

« Sympathetic Resonance » pour orchestre de Christian Mason

Interprété par l’Orchestre National de France

Direction Maxime Tortelier

Rediffusion de la Création enregistrée le 19 juin 2015 à Radio France

Sympathetic Resonance is dedicated to the memory of the wonderful Bob Gilmore.

(Sympathetic Resonance est dédiée au merveilleux musicologue Bob Gilmore)

La musique de Christian Mason appartient au répertoire de nos miniatures radiophoniques depuis 4 ans, c'est à dire depuis le moment où il est venu enregistrer à Radio France la pièce commandée par l’ONF pour nos émissions. Depuis l’été 2015, rares ont été les occasions pour le compositeur de faire entendre sa musique en France. Une exception, en avril dernier, à l’occasion du Concours International de piano d’Orléans.

Christian Mason n’est pas pianiste. Son tout premier instrument a été le violon. Aujourd’hui, le violon est surtout un instrument pour la composition. D’ailleurs, Christian Mason lui a fait subir un accord particulier… Il consacre une partie importante de son activité à la composition, mais cela ne l'empêche pas d'avoir un contact régulier avec un instrument de musique, notamment le thérémine, pour lequel il a une vraie passion, et dont il joue à ses heures perdues.

Christian Mason est né en 1984, il vit à Londres et a initié un ensemble de musique d'aujourd'hui qu'il a baptisé Octandre. Il s’est fait connaître dans l’univers musical grâce au concours de composition Ersnt von Siemens qu’il a remporté en 2015, juste avant de participer à nos miniatures radiophoniques. Je parle de miniatures mais en réalité, il avait pensé sa pièce à l’époque comme un grand tout de dix minutes, malgré l’articulation en cinq tableaux.

En juin 2015, dans la foulée de l’enregistrement, le compositeur avait pris le temps d’un échange en anglais sur cette pièce, ses couleurs, et par exemple le rôle joué par le piano à l’intérieur de l’orchestre. Dans cette émission, Christian Mason nous donne aussi d’autres clefs d’entrée ...

Dans la foulée de sa pièce d'orchestre pour France Musique, le jeune compositeur s’était rendu au festival de Lucerne puis aux Proms de Londres pour assister à la double création de son hommage à Pierre Boulez : Open to Infinity, a grain of sand, pour grand ensemble. Il évoque aujourd’hui sa relation à trois personnalités importantes de son parcours : Pierre Boulez, George Benjamin et Harrison Birtwistle.

Depuis l’expérience française, l’orchestre n’a pas quitté l’esprit de Christian Mason. On peut même dire qu’il lui porte chance ! Il a ouvert il y a peu un cycle de pièces regroupées sous le titre Time and Eternity. Deux pages de ce cycle ont déjà vu le jour, la première Eternal Return jouée par l’orchestre de la radio de Francfort, la deuxième Eternity in a hour par l’Orchestre Philharmonique de Vienne. La troisième, However long a time may pass... All things must yet meet again, imaginée pour l'orchestre de la Konzerthaus de Berlin et Christophe Eschenbach, sera jouée 6 fois en Allemagne, en juin 2020.

L’Allemagne est un pays où visiblement on joue davantage la musique de ce jeune compositeur. C’est à Berlin par exemple que l’Ensemble Recherche a créé en janvier dernier sa pièce Zwischen den Sternen. Bonne nouvelle cependant, la musique de Christian Mason va resurgir en France en janvier prochain, grâce à un quatuor à cordes créé par le Quatuor Arditti (concert du 14 janvier à la Philharmonie de Paris)

Musiques additionnelles :

Christian MasonClouds, Winds, Skies (3ème mouvement de Inner Landscapes)

piano : Haram Hur - Concert des Lauréats du Concours International de Piano d’Orléans junior Brin d’herbe avril 2019

Enregistrement non commercialisé

https://www.youtube.com/watch?v=RHWdN2rmDRY

Christian Mason

Layers of Love

Musiciens: Klangforum Wien, Dir Clark Rundell

Enregistrement à la radio de Vienne (ORF)

Enregistrement non commercialisé

Christian Mason

Years of Light

Klangforum Wien; Dir Clark Rundell

Marisol Montalvo - soprano; Anna Clare Hauf - mezzo soprano

Enregistrement à la radio de Vienne / ORF

Enregistrement non commercialisé

Christian Mason

Open to Infinity : A Grain of Sand

London Sinfonietta, dir. Thierry Fischer

Proms, BBC le 29 août 2015

Enregistrement non commercialisé https://issuu.com/octandreensemble/docs/cm_portrait_villa_concordia_programme_aug_8th_edit

Christian Mason

Bird learning to fly, pour violoncelle avec scordatura

Corentin Chassard, violoncelle

Concert du 12 août 2019, à Bamberg

Enregistrement non commercialisé

Boulez Pierre

Visage nuptial

Orchestre Symphonique de la BBC, Dir Pierre Boulez

REF : CD ERATO 2292454942

Christian Mason

I wandered for a while pour flûte, violoncelle, électroniques, cloches, piano

Ensemble Octaèdre - Concert du 12 août 2019, à Bamberg

Enregistrement non commercialisé