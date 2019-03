" Strepito e garbuglio " de Stefano Gervasoni (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Strepito e garbuglio » de Stefano Gervasoni

Pour contrebasse solo

Interprété par Florentin Ginot, contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée le 18 décembre 2015

Emission en partenariat avec laSACEM

Rediffusion intégrale et portrait :

Une fois n'est pas coutume, le portrait de compositeur d'aujourd'hui en cache un autre : celui du dédicataire de la pièce pour contrebasse seule de Stefano Gervasoni : Florentin Ginot.

Cette émission croise donc les voix du compositeur et de l'interprète : tandem précieux dès qu'il faut faire vivre une oeuvre nouvelle.

Florentin Ginot, aujourd'hui actif dans l'ensemble de Cologne Musikfabrik, a 24 ans, l'âge de toutes les audaces, y compris celle de venir frapper aux portes de Radio France pour proposer de participer en tant qu'interprète créatif au développement du répertoire des Alla Breve. Florentin Ginot a ouvert avec cette pièce de Stefano Gervasoni une idée bien précise : susciter de nouvelles pièces pour son instrument en faisant appel à des compositeurs qui souhaitent approcher l'instrument dans toutes ses spécificités.

La contrebasse, on le sait grâce à des musiciens tels que Joëlle Léandre, Frédéric Stochl, Barre Phillips ou Barry Guy, ce n'est pas une mince affaire !

Strepito e garbuglio, vacarme et gribouillis, c'est le titre de cette nouvelle page de Stefano Gervasoni, un compositeur qui se sent alchimiste des sons et qui a d'ailleurs eu pour vocation première celle de chimiste. Il aime comparer la contrebasse, avec sa richesse sonore, à un alambic. De cet alambic est sortie la musique qui se joue là.

Le travail d'alchimie, le travail d'écriture a permis une purification de la matière sonore.

La contrebasse de Florentin Ginot traverse dans cette pièce bien des états, elle exprime toutes ses humeurs pour finalement arriver aux dernières mesures aux allures de chute, de ligne descendante comme après un grand effort.

Le compositeur et l'interprète ont vécu cette expérience comme un voyage et Stefano Gervasoni y a pris tellement de plaisir qu'il a presque oublié le format obligé des Alla Breve et qu’il a fallu réduire… Heureusement, la version longue a été enregistrée par notre équipe, et c’est cette version que Florentin Ginot a reprise au concert plusieurs fois : le 18 mai 2016 à Lyon (Les Rencontres Contemporaines) , à Cologne le 21/05/2016 et à Düsseldorf en février 2017 (Concerts de l’Ensemble Musikfabrik)

Bien entendu, l’eau a coulé sous les ponts depuis l’hiver 2016 ! Stefano Gervasoni a composé depuis beaucoup de musique : deux oeuvres vocales importantes ont vu le jour l’année dernière, l’une sur des poèmes de Nelly Sachs, l’autre d’après des Lieder de Schumann.

Et puis… deux albums monographiques sont parus : le premier s’intitule Le Pré et a l’intimité de la musique de chambre ; le deuxième a pour titre Pas Perdu, du nom d’une pièce de cymbalum incluse dans l’album et jouée par cymbaliste Luigi Gaggero, qui dirige aussi l’Ensemble Ukho de Kiev dans deux pièces pour grand ensemble du compositeur.

Projets à venir pour Stefano Gervasoni :

- Projet pour choeur et électronique avec l’IRCAM et le Choeur du SWR

- Suite d' "Eufaunique" pour l'ensemble InterContemporain

- Sortie d'un album monographique avec ses trois Quatuors à cordes, par le quatuor Diotima

Illustrations musicales additionnelles :

Michelle Agnès Magalhaes

Chambre double, pour contrebasse et électronique

par Florentin Ginot

CD Jeunes Solistes / CNSMdP - Conversation Pièces - Crec Audio

Stefano Gervasoni

Far niente, pour contrebasse et grand ensemble (1998-2007)

par l'Ensemble Musikfabrik

contrebasse : Michael Tiepold

CDWergo (site)

Stefano GervasoniDi dolci aspre catene, Madrigaux à 5 voix (2014)

par l' Exaudi Vocal Ensemble

Enregistrement live (site)

Stefano Gervasoni

Se taccio, il duol s’avanza, pour 12 voix et violon (2011)

Par Lina Uinskyte (violon) et la Schola Heildelberg

direction : Walter Nussbaum (site)

Stefano Gervasoni

Gramigna pour cymbalum et ensemble (2009)

Par l'Ensemble Spectra et Luigo Gaggero, cymbalum (site)

Stefano Gervasoni

Heur, leurre, lueur pour violoncelle et orchestre (2013)

Par Francesco Dillon, violoncelle & le Filarmonica della Scala Orchestra

direction Susanna Mälkki (site)

Stefano Gervasoni

Lilolela

Vagabonderia severa per ventitré musicisti pour 23 musiciens

Par l’ensemble Ukho de Kiev

Extrait du CD " Pas perdu "

REF WINTER & WINTER 910 247 2

Stefano Gervasoni

Adagio Ghiacciato (d’après Mozart) pour violon et piano préparé

Par Aldo Orvieto (piano) Saori Furukawa (violon)

Extrait du CD " le Pré "

REF WINTER & WINTER 910 238 2