« Souvenirs, fictions » de Alvaro Martinez Leon (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Souvenirs-Fictions, c’est le titre des pièces radiophoniques du compositeur espagnol Alvaro Martinez Leon imaginées pour les musiciens-acteurs de Soundinitiative. Cinq tableaux à écouter comme des fictions beaucoup plus que comme une musique… Chaque jour, le compositeur raconte une histoire !

« Souvenirs, fictions » de Alvaro Martinez Leon

6 pièces radiophoniques pour sept interprètes et bande.

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative,

Direction Alvaro Martinez Leon

Création enregistrée le 16 décembre 2019 à l’Auditorium de la Seine Musicale de Boulogne Billancourt

Emission en partenariat avec la SACEM

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Alvaro Martinez Leon est espagnol. Il vit en France depuis une quinzaine d’années. Il s’intéresse tout autant à la sociologie de la musique qu’aux relations entre musique et politique.

Pour France Musique et pour les musiciens-acteurs de l’Ensemble Soundinitiative il a imaginé cinq fictions qui ont toutes un lien avec des souvenirs personnels. C’est le travail de mémoire qui est en jeu dans ces " Souvenirs-Fictions ".

" Comment reconstruire un souvenir sonore ? Comment recréer le contexte perceptif dans lequel cet épisode a eu lieu ? Par quel moyen moi, compositeur, je peux mettre en avant ce qui relève du politique dans un fait sonore apparemment banal ? » Ces questions, Alvaro Martinez Leon se les est posées. Il a aussi beaucoup réfléchi à la façon de présenter son travail, et a mis en scène l’interview qui ponctue cette émission.

Sous nos voix, le son de nos flux sanguins…

L’enregistrement des " Souvenirs-Fictions " à la Seine Musicale le 16 décembre a été joyeux. Le compositeur a eu la chance de collaborer avec des musiciens inventifs, habitués à la performance, car il faut dire qu’Alvaro Martinez Leon met les musiciens dans des situations peu habituelles comme jouer d’instruments nouveaux pour eux, devenir bruiteurs, ou chanter faux. Leurs actions sonores sont superposées à un paysage sonore ou à un montage de type fiction radiophonique.

Les musiciens témoignent ce soir !

, © Anne Montaron

« Ces cinq fictions miniatures interrogent les notions d’erreur, de laideur, de banalité ; cinq événements sonores qui n’ont pas pour objectif de créer une expérience esthétique liée à la beauté. Surtout, ces souvenirs tentent de révéler la violence symbolique qui habite les codes culturels de nos sociétés ; codes qui souvent mènent à des productions formelles, normées ». (Alvaro Martinez Leon)

En allant chercher dans sa mémoire cinq souvenirs personnels, des tranches de vie en Espagne et en France, le compositeur en réalité fait bien plus que se souvenir ! Il pose sur chaque tranche de vie un regard de sociologue.

Dans la première fiction " Un village dans les montagnes de Grenade 2011 ", il est question des hymnes comme expression d’une forme de nationalisme.

Deuxième fiction " Plages d’Andalousie. Années 1990-2010 ", sexualité et genre. La société du spectacle, à travers l’invasion du reggaeton

Troisième fiction " Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, février 2016 ", l’idée de mécanisation de la médecine et de biopolitique

Quatrième fiction " Eglise de Saint Georges sur Loire, décembre 2013 ", l’idée d’ethnocentrisme et d’altérité

Cinquième fiction " Paris, entre 2004 et 2010 ", l’idée d’élite culturelle et la notion de grandeur.

Cinq fictions ? Plutôt six, car cette émission-portait est aussi pensée comme une fiction - la 6ème du cycle - dans la mesure où l’entretien avec le compositeur est mis en scène…

, © Anne Montaron

Les " Souvenirs-Fictions " d’Alvaro Martinez Leon ont été imaginés pour créer des images synesthésiques. Le compositeur nous recommande donc de les écouter dans le noir.

Il existe deux versions de cette suite : une version stéréo diffusée sur France Musique cette semaine, et une version en 3D sur le site Hyperradio : Ecoutez (au casque, en binaural) la version de la pièce d'Alvaro Martinez Leon sur le siteHyperradio

, © Lola Malique

Musiques en plus

-