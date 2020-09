« Sonoriage, Récréation locale » de David Jisse (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Dans Création Mondiale cette semaine, un hommage à David Jisse, avec la rediffusion de Sonoriage, « récréation locale » élaborée au GRM de Radio France avec Kasper Toeplitz l'année dernière.

« Sonoriage, Récréation locale » de David Jisse

Musique mixte (sons fixés, basse électrique, percussions, voix)

En collaboration avec le GRM

Avec Kasper Töplitz, basse et David Jisse, voix

Rediffusion de la création enregistrée le 11 mars 2019, en souvenir de David Jisse

Il faut apprivoiser le micro comme on apprivoise un hérisson – Luc Ferrari

Si nous laissons de côté la beauté, qu’est-ce qui nous reste ? – John Cage

Textes de : Cage, Rilke, Quignard, Ferrari, Kagel

Musiques de : Ligeti, Ferrari, Boulez, Ashley, Aperghis, Dusapin, Reverdy, Eötvös, Harvey, Weill

Voix de : Brigitte Fontaine, J.D Marco, Pierre Boulez, Pascal Rophé, Ahmed Essyad, Yan Maresz, Pascal Dusapin, György Ligeti, Henry Fourès, Jacques Rebotier, Luc Ferrari, Hanna Schygulla, Michèle Reverdy, Marie-Claude Segard.

Diffusion intégrale et portrait du compositeur :

Toute cette semaine, face aux archives de Création Mondiale, vous avez retrouvé une voix familière : celle de David Jisse, disparu cet été à l'âge de 74 ans.

Derrière cette voix de radio (programmes de France Culture et France Musique), se cachait en réalité un hyperactif, car David Jisse chantait, racontait et composait depuis toujours.

La pièce qui s'est fait entendre cette semaine par fragments est l'illustration de cette hyperactivité. Il l'a composée avec les outils du studio, et à partir de son activité d'homme de radio, à partir de ses archives. Enfin, il est au premier plan de cette suite, puisque chaque jour sa voix se fait entendre.

Cette pièce c'est "Sonoriage", pour sons fixés, basse électrique, percussions et voix. "Sonoriage - Récréation locale" est un mille-feuille sonore qui tisse les voix de différents compositeurs et musiciens interrogés au festival Musica pendant près de 15 ans par le producteur de radio David Jisse, des extraits de musiques de ces compositeurs, une musique improvisée par Kasper Toeplitz en studio, et la voix de David Jisse, narrateur !

David Jisse ne travaillait plus à Radio France comme producteur-radio depuis 2017, mais il était partout ... Il dirigeait le Centre de Documentation de la Musique Contemporaine ( CDMC ) et le réseau de création Futurs Composés. Il composait, fréquentait encore les studios du GRM, il racontait (en collaboration avec l'Ecole des Loisirs et la Cie Inouïe) et il chantait aussi.

Ce sont toutes ces facettes du personnage qui vont être abordées dans cette émission-portrait, en souvenir de David, suite à sa brusque disparition le 18 juillet.

Musiques additionnelles :

David Jisse

Drôle de Trame, pièce électroacoustique, commande du GRM

David Jisse

L'intérieur de l'appareil, Jamais plus pareille, pièce électroacoustique

David Jisse interprète La Mémoire et la Mer de Léo Ferré avec Nathalie Fortin, piano

David JisseAssis sur ma valise, avec Michel Risse et Nathalie Fortin, piano

Comme à la Radio, Brigitte Fontaine

Un Chat Assassin, Compagnie Inouïe de Thierry Balasse et David Jisse, voix

Collection Chut ! / Ecole des Loisirs

Petit Hommage au Jazz / duo David et Dominique

Coffret Frémeaux et Associés (réédition 2015)