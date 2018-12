« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Solitaire Mikado » pour voix et piano de Gérard Pesson

Sur des poèmes de Pierre Alferi, Elena Andreyev, Valerio Magrelli & Dominique Quélen

Interprété par Vincent Bouchot, voix et Denis Chouillet, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur

Une voix, celle de Vincent Bouchot.

Un piano, derrière lequel est assis Denis Chouillet.

Ce duo complice "qui a en vu d'autres " Gérard Pesson l'apprécie particulièrement, au point d'imaginer pour eux une suite de miniatures baptisées Solitaire Mikado, en référence à certains empereurs du Japon et à la solitude qui allait de pair avec leur fonction.

Ce titre qui joue aussi l'ambivalence de sens (on pense au lancé de mikados), Gérard Pesson l'a emprunté à Pierre Alferi, auteur qui lui a également inspiré deux des miniatures de Solitaire Mikado. Mais Pierre Alferi n'est pas le seul poète sur lequel Gérard Pesson ait posé son dévolu, et c'est là que le recueil Solitaire Mikado est à la fois un puzzle et un patchwork.

Dans son recueil de Lieder, Gérard Pesson a tissé des correspondances entre des poèmes de différentes provenances. Côte à côte, la poésie de Valerio Magreli, Elena Andreyev, Dominique Quelen et Pierre Alferi.

Plutôt que d'entrer aujourd'hui dans l'atelier du compositeur, l'idée m'est venue de pénétrer plus avant les particularités de ce Solitaire Mikado, et d'écouter le compositeur évoquer les défis qu'une telle musique - tout en délicatesse et retenue - pose aux interprètes.

