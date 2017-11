" Simultanéité " pour trio de jazz, d' Olivier Benoit (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Simultanéité » pour trio de jazz de Olivier Benoit Interprété par Olivier Benoit guitare électrique, Fabrice Martinez trompette et Fidel Fourneyron, trombone. Création enregistrée à Radio France le 23 octobre 2017

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Au cœur de cette émission, Simultanéité, la composition en trio d’Olivier Benoît, l’actuel directeur musical de l’ONJ. Cette composition lui a permis « d’aller voir ailleurs », et de défricher d’autres territoires.

Comme souvent dans la musique d’Olivier Benoît, les recherches de timbres, de textures sont l’un des axes essentiels de cette nouvelle pièce pour guitare électrique et deux soufflants. Mais au-delà du timbre, la superposition de vitesses joue aussi un rôle important dans Simultanéité.

Cette pièce est adaptée à son nouveau dispositif à la guitare : des pédales d’effet toutes neuves, de fabrication artisanale, et qu’il apprivoise depuis plusieurs mois. Du coup, notre séance d’enregistrement s’est d’abord focalisée sur la guitare et les matières générées par ces pédales.

Deuxième étape de l’enregistrement, le trompettiste Fabrice Martinez et le tromboniste Fidel Fourneyron qui avaient dans un casque audio la partie de guitare enregistrée juste avant, et qui improvisaient dessus en suivant les consignes de jeu et de timbre bien précises d’Olivier Benoît.

Les deux soufflants ont réalisé plusieurs prises de leur partie. Le compositeur leur a laissé beaucoup de latitude. Leur jeu, bien que non virtuose en apparence, est très physique. Ce qui intéressait Olivier Benoît, c’était de superposer les sensations des deux musiciens au moment du jeu, au moment où ils se greffaient sur les matières de la guitare.

Nous entrons aujourd’hui rapidement dans l’atelier de composition d’Olivier Benoît, un musicien aux influences multiples : le rock, mais aussi le jazz, la musique contemporaine et l’improvisation libre, car le guitariste est très actif sur la scène des musiques qui s’improvisent. Il ne cesse d’ailleurs de faire l’aller-retour entre écriture et improvisation et réfléchit beaucoup à l’idée de notation pour des orchestres d’improvisateurs (autrefois La Pieuvre, l’orchestre Lillois, et aujourd’hui le projet Electrons).

Olivier Benoît intègre dans sa réflexion les observations qu’il fait dans l’univers de la danse. La relation au corps, à l’espace de jeu est significative.

En projet … une création qui stimule beaucoup Olivier Benoît, car elle va mettre en présence le compositeur Raphaël Cendo, l’Ensemble Multilatérale, l’ONF et l’ensemble vocal Métaboles. L’occasion de développer le pont entre la musique contemporaine et l’improvisation.

Musiques en plus :

CD :

Rip-Stop, duo avec Sophie Agnel / label Insitu

Orchestre National de Jazz Olivier Benoît - Europa Rome / in vino veritas de B. de la Fuente – label ONJ

Orchestre National de Jazz Olivier Benoît - Europa Oslo – label ONJ

Extraits de concerts :

Duo avec Sophie Agnel, piano / Enregistré aux Instants Chavirés en 2014

Prosopon avec La Pieuvre, à la Rose des Vents - Villeneuve d’Asq février 2014

Duo avec Jean-Luc Guionnet, saxophone / Réflexe - Saint Sébastien, février 2014