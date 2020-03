" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Seven Colours, c’est le titre de la suite de miniatures que nous rediffusons toute cette semaine. Face à face la compositrice allemande Sarah Nemtsov et quatre musiciens de l’Ensemble Soundinitiative pour un voyage dans l’univers des couleurs !

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd (violoncelle) Caleb Salgado (guitare basse) Gwen Rouger (piano préparé et clavier midi) et Benjamin Soistier (batterie) Rediffusion de la création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Avec " Seven Colours " de Sarah Nemtsov, l’électricité rencontre cette semaine les sonorités acoustiques des instruments. C’est à un exercice d’alchimie de couleurs que se livre la compositrice dans cette pièce en cinq tableaux.

Sarah Nemtsov a 40 ans, elle a étudié à Hanovre en Allemagne, et elle vit aujourd’hui à Berlin.

Elle a joué beaucoup de musiques différentes avant de devenir compositrice : musique ancienne et classique avec la flûte à bec et le hautbois, elle a même joué de la batterie dans des groupes de Heavy Metal ! Elle s’est aussi beaucoup intéressée au jazz et à la musique improvisée. Un jour pourtant, elle s'est dit que c’était à la composition qu’elle voulait se consacrer… Et depuis, elle n’a pas perdu son temps !

Son corpus d’oeuvres est déjà riche, et sa musique a été jouée par de nombreux ensembles internationaux. C’est au festival de Darmstadt en Allemagne que l’Ensemble Soundinitiative a rencontré la compositrice. La richesse de son univers, le caractère hybride des sonorités, souvent associées à l’électronique ; tout cela a incité les musiciens de cet ensemble (en premier lieu Gwen Rouger et Joshua Hyde, à la direction artistique) à lui commander une suite de miniatures pour notre émission. Voilà comment est née la partition des " Seven Colours " !

Comme beaucoup d’autres compositeurs, Sarah Nemtsov s’intéresse beaucoup aux couleurs, sans pour autant avoir une approche synesthésiste des couleurs : son lien à la couleur est beaucoup plus personnel. Il lui vient de sa mère, la plasticienne Elisabeth Naomi Reuter, disparue à la fin de l’année 2017.

Elle nous confie dans cette émission comment elle a accompagné sa mère malade dans les derniers mois, pour choisir et porter sur sa palette les couleurs destinées à être utilisées dans ses dernières toiles. La façon dont elle les mélangeait ou juxtaposait, son sens de la superposition ou au contraire de la cassure ; autant de façons de faire, qu’elle essaie à son tour de suggérer avec les sons !

Les sept couleurs suggérées ici (autrefois très chères à sa mère) sont : Ombre, Terre de Sienne brûlée et naturelle, Ocre, Sepia, Carbon Black, et Caput Mortuum.

Dans l’esprit de la compositrice, ces couleurs forment une texture qui rend hommage à la mémoire de la plasticienne Elisabeth Naomi Reuter : texture sombre, et pleine d’espoir et d’énergie à la fois.

Enfin, dans cette émission portrait, nous écouterons aussi trois des musiciens de Soundinitiative évoquer l’esprit de cet ensemble né en 2011 et très actif ! Nous entrons aussi dans l’atelier de composition de Sarah Nemtsov : elle nous décrit sa pièce de travail, sa façon de travailler, d’accumuler les matériaux puis de les agencer. Elle évoque aussi l’importance de l’amplification et de l’électronique dans sa musique : une électronique qui parcourt l’album monographique en 2018 sur le label Wergo : Amplified Imagination !

Programmation Musicale :

Dans cette émission, plusieurs pièces extraites de Amplified Imagination sur le label Wergo

& deux extraits de pièces récentes :

MOOS (2020) pour 13 musiciens & électronique - Ensemble Klangforum Wien

Beyond its simple space (2018) pour clavecin solo et orchestre baroque, avec électronique & objets soliste : Petteri Pito (clavecin) & le Finnish Baroque orchestra

Dans la droite ligne de " Seven Colours ", Sarah Nemtsov a composé une pièce solo, pensée pour la pianiste de Soundinitiative Gwen Rouger :

" Seven Thoughts " (2018) pour claviériste parlant, dédiée à Gwen Rouger.

Depuis "Seven Colours", les pièces importantes de Sarag Nemtsov des deux dernières années :

Weggeschliffen (2018) pour quatuor à cordes avec effets - Ultraschall festival, janvier 2020, Minguet Quartet

MOOS (2020) pour 13 musiciens & électronique - Ensemble Klangforum Wien

Beyond its simple space (2018) pour clavecin solo & orchestre baroque avec électronique & objets

soliste : Petteri Pito & le Finnish Baroque orchestra



Un nouvel album - Helsinki Window (CD)

Phoneme for 5 voix and 6 instruments

Wolfsgesänge (2019) pour violoncelle seul " à la mémoire du violoncelliste et compositeur Wolfgang Zamastil, mort brutalement à 26 ans "

Et quelques oeuvres pour ensemble plutôt électriques et énervées...

NUN (2019) pour 10 musiciens et beaucoup d’électronique - Ensemble Musikfabrik & Skotom.orchesterstueck pour 9 musiciens et électronique - Black Page Orchestra

Collaborations avec l’image ...

RED oeuvre collaborative (sur la menstruation des femmes) Musique & vidéo, avec partie de violoncelle optionnelle

"Mountain & Maiden » documentaire sans parole sur une enfant d’Inde

Film de Samuel Hoffman & Anton von Heiseler - Wolke (2019) pour l’ensemble Adapter

Et pour finir, en projet...

Deux pièces d’orchestre : la première pour l'Orchestre de la WDR & l’Ensemble Nickel,

la deuxième pour l' Orchestre Gera Altenburg et ... Un grand opéra