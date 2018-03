" Seven Colours " de Sarah Nemtsov (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Seven Colours » de Sarah Nemtsov

Pour quatre instruments amplifiés et électronique

Interprété par l’Ensemble Soundinitiative :

Louise Leverd, violoncelle - Caleb Salgado, guitare basse - Gwen Rouger, piano préparé et clavier midi et Benjamin Soistier, batterie. Création enregistrée le 22 février 2018 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Avec Seven Colours de Sarah Nemtsov, l’électricité rencontre cette semaine les sonorités acoustiques des instruments. C’est à un exercice d’alchimie de couleurs que se livre la compositrice dans cette pièce en cinq tableaux.

Sarah Nemtsov a 38 ans, elle a étudié à Hanovre en Allemagne, et elle vit aujourd’hui à Berlin.

Elle a joué beaucoup de musiques différentes avant de devenir compositrice : musique ancienne et classique avec la flûte à bec et le hautbois, elle a même joué de la batterie dans des groupes de Heavy Metal ! Elle s’est aussi beaucoup intéressée au jazz et à la musique improvisée. Un jour pourtant, elle s'est dit que c’était à la composition qu’elle voulait se consacrer… Et depuis, elle n’a pas perdu son temps !

Son corpus d’oeuvres est déjà riche, et sa musique a été jouée par de nombreux ensembles internationaux. C’est au festival de Darmstadt en Allemagne que l’Ensemble Soundinitiative a rencontré la compositrice.

La richesse de son univers, le caractère hybride des sonorités, souvent associées à l’électronique ; tout cela a incité les musiciens de cet ensemble (en premier lieu Gwen Rouger et Joshua Hyde, à la direction artistique) à lui commander une suite de miniatures pour notre émission. Voilà comment est née la partition des Seven Colours !

Comme beaucoup d’autres compositeurs, Sarah Nemtsov s’intéresse beaucoup aux couleurs, sans pour autant avoir une approche synesthésiste des couleurs : son lien à la couleur est beaucoup plus personnel. Il lui vient de sa mère, la plasticienne Elisabeth Naomi Reuter, disparue à la fin de l’année 2017.

Elle nous confie dans cette émission comment elle a accompagné sa mère malade dans les derniers mois, pour choisir et porter sur sa palette les couleurs destinées à être utilisées dans ses dernières toiles. La façon dont elle les mélangeait ou juxtaposait, son sens de la superposition ou au contraire de la cassure ; autant de façons de faire, qu’elle essaie à son tour de suggérer avec les sons !

Les sept couleurs suggérées ici (autrefois très chères à sa mère) sont : Ombre, Terre de Sienne brûlée et naturelle, Ocre, Sepia, Carbon Black, et Caput Mortuum.

Dans l’esprit de la compositrice, ces couleurs forment une texture qui rend hommage à la mémoire de la plasticienne Elisabeth Naomi Reuter : texture sombre, et pleine d’espoir et d’énergie à la fois.

, © Sarah Nemtsov

Cette émission nous fait entrer dans l’atelier de composition de Sarah Nemtsov : elle nous décrit sa pièce de travail, sa façon de travailler, d’accumuler les matériaux puis de les agencer. Elle évoque aussi l’importance de l’amplification et de l’électronique dans sa musique : une électronique qui a envahi nos vies à tel point qu’on ne peut plus penser sans elle...

Pour illustrer cette facette de sa musique, cette émission laisse entendre des extraits de l’album monographique paru récemment sur le label Wergo : Amplified Imagination !

Enfin, dans cette émission portrait, nous écouterons aussi trois des musiciens de Soundinitiative évoquer l’esprit de cet ensemble né en 2011 et très actif !

Actualités de Sarah Mentsov :

- Quatuor à cordes en cours

- Nouvelle pièce pour l’Orchestre Baroque de Finlande (création en juillet / Festival de Musique Contemporaine)

- Nouvelle pièce pour les Neue Vocalsolisten de Stuttgart

- Nouvelle pièce pour l’Ensemble Meitar d’Israël