" Rubaiyat " de Yassen Vodenitcharov (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Rubaiyat » de Yassen Vodenitcharov Cinq quatrains pour baryton et ensemble instrumental, d’après Omar Khayyam Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire Direction Léo Margue Création enregistré à Radio France le 24 octobre 2017

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Prenez cinq quatrains du poète persan Omar Khayam, une voix de baryton chaude et souple pour dire le contenu philosophique de ces Odes au Vin, une belle palette de timbres (le duo hautbois/mandoline, un trio à cordes, un piano et un set de percussions), et une musique raffinée qui s’amuse à explorer les timbres, mais aime aussi faire sonner les instruments dans leur idiome, et vous obtenez les miniatures épicuriennes imaginées par le compositeur d’origine bulgare Yassen Vodenitcharov : Rubaiyat !

L’enregistrement était à l’image des poèmes : détendue et sereine ! Il y avait même une bouteille de vin sur les cordes du piano, bouteille remplie d’eau cependant… L’ivresse était dans le verbe hédoniste d’Omar Khayam.

Le compositeur a laissé beaucoup de latitude aux interprètes de l’ensemble l’Itinéraire avec lesquels il a ajusté les modes de jeu. La musique de Yassen Vodenitcharov prend toujours naissance au moment où les musiciens s’en emparent. Il se trouve aussi que l’Ensemble l’Itinéraire connaît très bien ce compositeur et aime travailler avec lui.

La poésie surgit souvent dans l’œuvre de ce compositeur, fin lecteur, et aussi un goût pour les ailleurs. Il a vécu au Japon, s’intéresse beaucoup aux haikaï et est déjà allé puiser dans la poésie persane. Il aime reprendre à son compte ces mots de Baudelaire : « la beauté doit toujours être un peu étrange » !

Avec le compositeur et les interprètes de cette suite de miniatures, nous entrons dans le processus de « fabrication » des cinq pièces : le rôle des instruments par rapport à la voix, les préparations du piano, l’extension du jeu par des manipulations d’objets, la mise en valeur de l’hédonisme des poèmes…

Yassen Vodenitcharov a mis la main à la pâte : c’est lui qui maintenait appuyée la bouteille de verre sur les cordes du piano dans la cinquième miniature !

Musiques en plus :

- Celestial Light, Orchestre Philharmonique de Sofia, dir. Tsanko Delibozov

- Appels et chants en trio, solistes de l'Ensemble Intercontemporain : Jeanne-Marie Conquer, vn, Jean-Christophe Vervoitte, cor, Hideki Nagano, piano

- Pièce cinétique, Solistes de l'ensemble l'Itinéraire : Nathalie Forget, ondes Martenot, Florian Lauridon, vc, Fuminori Tanada, piano

- Bacchus et Ariane, Amélie Boulas, basson, Fuminori Tanada, piano

CD :

Yassen Vodenitcharov

Kinetic Composition

Ensemble l’Itinéraire

CD "Magic Pieces"

Label Gega New (2015)

Yassen Vodenitcharov

Seven Bagatelles par Fuminori Tanada

CD Celestial Mechanics

Label Gega New (2013)