" Roll...n'Roll...n'Roll " de Georgia Spiropoulos (Rediffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Roll…n’Roll….n’Roll » de Georgia Spiropoulos Pour harpe et électronique Interprété par Hélène Breschand, harpe et José Miguel Fernandez, électronique Rediffusion de la création enregistrée le 24 avril 2015 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice :

Georgia Spiropoulos est Athénienne, et même si elle s'est installée à Paris depuis 20 ans aujourd'hui, son existence est encore pleine de souvenirs de Grèce, ravivés par des aller-retour incessants entre Athènes et Paris.

C'est bien une compositrice ancrée dans la vie musicale française qui a été à l'honneur en juin 2015 dans le cadre du festival Manifeste à Paris. Une soirée entière lui était consacrée. Au cours de cette soirée, plusieurs compositions de Georgia Spiropoulos ont été présentées, parmi elles Roll'n Rol'n Roll pour harpe et électronique, dédiée à Hélène Breschand, et qui est aussi au cœur de notre Création Mondiale cette semaine.

La harpe est l’héroïne de cette pièce en cinq tableaux.

C’est une harpe à deux visages : d'un côté les sons acoustiques, ou disons habituels de l'instrument, de l'autre les sons issus de préparations électroniques. L'IRCAM a été partie prenante dans la genèse et la réalisation de Roll'n Roll'n Roll.

Quand Hélène Breschand est venue enregistrer la pièce à la radio le 24 avril 2015, ses sonorités venaient dialoguer avec les sons électroniques du compositeur José Miguel Fernandez, réalisateur en informatique musicale de l'IRCAM à cette époque.

La harpiste Hélène Breschand fait partie des grandes exploratrices de son instrument. Sa pratique de l’improvisation et ses recherches en direction de la harpe augmentée en ont fait une partenaire idéale !

Nous entrons aujourd’hui dans l’atelier de la compositrice Georgia Spiropoulos et découvrons son exploration sur les effets de bourdon des timbales obtenus par la friction d’un baguette superball. De cette exploration est née en 2015 la pièce Membranes pour deux percussionnistes et 8 timbales amplifies par un système de capteurs, dans la lignée d’une autre composition plus ancienne Ephemerals and Drones de 2007 pour Harpe, contrebasse et timbales.

Cette saison, Georgia Spiropoulos est loin de la Grèce natale et de Paris, sa ville d’adoption. L’université de McGill au Canada lui a offert une chair de compositrice invitée.

Retour sur images…

Georgia Spiropoulos au Centre Pompidou le 10 juin 2015

Dans le cadre du festival Manifeste de l'IRCAM

Programme :

° Membranes, commande Ars Nova ensemble instrumental

° CréationRoll… n’Roll…n’Roll, commande Ircam-Centre Pompidou et Radio France

° Création de la version définitive Les Bacchantes, opéra brut, d’après Euripide

Interprètes : Médéric Collignon voix / Hélène Breschand harpe

Ars Nova ensemble instrumental

Isabelle Cornélis, Elisa Humanes timbales

Création lumières Arnaud Jung

Mise en scène Georgia Spiropoulos

Réalisation informatique musicale Ircam José Miguel Fernandez, Thomas Goepfer

Musiques additionnelles : (toutes de Georgia Spiropoulos )

Bouches pour voix de femme, ordinateur et électronique

Par l'Ensemble 2e2m, dir. Pierre Roullier, et Shigeko Hata, voix

Enregistrement Festival Présences, Aix en Provence (live)

Praxis 4 saxe

Par le Habanera Quartet

Enregistrement Alla Breve

Vocalscapes on Walt Whitman

Composition électroacoustique

Par José Miguel Fernandez, assistant en informatique musicale IRCAM

Enregistrement en version live, centre Onassis, Athènes

Les Bacchantes, d'après Euripide - pour voix, électroniques et lumière

Médéric Collignon, voix et Thomas Goepfer (IRCAM)

Enregistrement live, IRCAM - Agora Festival, 2010 Paris