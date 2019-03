" Ripped Tapestry " de Joel Järventausta, lauréat du Concours " Ile de Créations 2019 " (Diffusion intégrale)

"Pièce du lauréat de la 7ème édition du Concours «Ile de Créations» :

" Ripped Tapestry " de Joel Järventausta

Interprétée par l’Orchestre National d’Ile de France

Direction Jean Deroyer

Enregistrée le 21 février au Centre des Bords de Marne, dans le cadre de la Finale du concours.

Avec la collaboration de Léa Godillot, Loïcia Ribeiro et Hugo Rosselot, élèves de seconde du Lycée Paul Doumer du Perreux sur Marne.

Information concernant les enregistrements Ile de Créations par France Musique :

Le concert de la finale Ile de Créations a été enregistré par France Musique pour une diffusion mercredi 1er mai à 20h dans Le concert du soir présenté par Arnaud Merlin. En première partie, vous pourrez entendre "Ripped Tapestry" de Joel Järventausta, puis "Eôn, l’Homme dans le temps" de Moritz Reich et "l’Homme désarmé" de Nathanaël Gubler.

En deuxième partie, des pièces de Daï Fujikura interprétées par l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 et les solistes de l’ONDIF.

France Musique a ses Iles de Création, l’ONDIF aussi !

Ile de Créations c’est justement le nom du concours de composition organisé par cet orchestre depuis maintenant 7 ans, sous l’impulsion d’Enrique Mazzola, Fabienne Voisin et Jeanne Ribeau.

Cette semaine, nous sommes entrés mouvement après mouvement dans la page d’orchestre du lauréat de cette édition du concours.

Ce soir, nous recollons les morceaux (les cinq mouvements) de " Ripped Tapestry ", sans pour autant reconstituer les bribes éparses du thème qui traverse la pièce : le Thème de l’Homme Armé, qui était le thème imposé des candidats de ce concours.

Joël Järventausta s’est amusé à faire apparaître puis disparaître ce thème. Il a aussi veillé à mettre en lumière les différents pupitres de l’orchestre : il y a quelque chose de quasi chambriste dans les mouvements 2, 3 et 4 de la pièce, encadrés par deux mouvements plus symphoniques.

, © Mélanie Chardayre

Joel Järventausta est Finlandais, mais il a grandi au Luxembourg où il a eu son premier apprentissage musical, avant d’aller étudier en Angleterre. Aujourd’hui, il fait un master de composition au King’s College auprès de George Benjamin.

Il a eu 24 ans deux jours après avoir remporté la finale du concours Ile de Créations. Beau cadeau d’anniversaire !

Dans la salle de concert du Centre des Bords de Marne au Perreux sur Marne ce jour-là, il y avait encore plus jeunes que lui : des élèves du lycée Paul Doumer. Parmi eux, Léa, Hugo et Loïcia. Ce sont nos reporters, nos journalistes radio. L’émission se fait avec eux ce soir !

Nous découvrons ce soir la pièce de Joel Järventausta dans la version de la finale du concours. Elle a été jouée en premier. Suivaient ensuite les pièces des deux autres candidats : Moritz Reich et Nathanaël Gubler. Le jury du concours a voté pour Joel Järventausta, mais le public avait lui aussi son mot à dire. Il a donné son coup de cœur à Moritz Reich pour sa pièce " Eôn, l’Homme dans le temps ".

C’est Jean Deroyer qui a dirigé l’ONDIF lors de cette finale. C’est un acteur régulier du concours Ile de Création, au même titre que les musiciens de l’orchestre pour qui le concours est devenu un rendez-vous important. D’ailleurs les candidats ont pu apprécier l’accueil attentif réservé à leur musique.

, © Jeanne Ribeau

Léa, Hugo et Loïcia étaient aux aussi acteurs de cette 7èmé édition du concours Ile de Création ; Ils sont en tout cas acteurs de cette émission. Joel Järventausta se confie au micro de nos jeunes reporters : il nous dit quelle a été l’impulsion pour étudier la composition, évoque son doctorat auprès de George Benjamin, et son année d’Erasmus en Finlande, à l’Académie Helsinki .

Depuis deux ans, Joel Järventausta est membre de la Société des compositeurs finlandais. Il travaille aujourd’hui sur une pièce pour alto et deux danseurs avec une chorégraphe finlandaise rencontrée à Helsinki.

Musiques en plus (de Joel Järventausta) :

Soi - for solo violin (2017)

Live recording (recording courtesy of Colin Still) of the world premiere performance by Peter Sheppard Skærved at St. Vedast Foster Lane, London 15.02.2018

Piano Concerto 'the sighing of the winds is softer than ever' - for piano & chamber ensemble (2018)

Live recording (recording courtesy of Alex Walker) of a performance by Laura Farré Rozada (piano) and the Birmingham Contemporary Music Group's NEXT ensemble, conducted by Michael Coleby at CBSO Centre, Birmingham 25.01.2019

Most quiet need - for three female voices (2018)

Live recording (recording courtesy of Janet Oates) of the world premiere by the Philomel soprano ensemble (singers in this recording are Olivia Moss, Janet Oates and Felicity Hayward) at the Swiss Church, London 24.11.2018.

Through stained glass.

+ Extrait de la pièce qui a remporté le Prix du public lors du concours Ile de Créations :

Eôn, l'Homme dans le Temps de Moritz Reich